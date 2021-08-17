Повна зала і пісні українською: як пройшов концерт Ані Лорак в Одесі (відео)

Ані Лорак вперше за довгий час дала концерт в Україні / Фото: instagram.com/anilorak

Незважаючи на негативну реакцію в Мережі концерт Ані Лорак в Одесі пройшов без провокацій. Співачка виконала свої найпопулярніші хіти, в тому числі і українською. Квитки на концерт були розпродані заздалегідь, тож не дивно, що був аншлаг.

Коли Ані Лорак вийшла на сцену, вона не втомлювалася говорити про те, як рада бачити своїх українських шанувальників.

Як довго ми чекали зустрічі з вами. Боже мій, що відбувається! Яке щастя вас сьогодні бачити і знати, що в залі зібралися мої улюблені і рідні люди. Мої глядачі, тільки мої. Я нікому вас не віддам, – звернулася Ані Лорак до шанувальників.

Зала співала разом зі співачкою найвідоміші її пісні українською та російською мовами.

Після концерту Ані Лорак зустрілася з українським фан-клубом. Шанувальники зізналися, що дуже чекали зустрічі зі співачкою і підготували для неї подарунок.

Сьогодні Ані Лорак дасть ще один концерт в Одесі. Квитки на виступи вже розпродані.

Нагадаємо, зараз Ані Лорак разом з донькою Софією живе в Росії. Вона також нерідко приїжджає до України, але в серпні вона вперше за сім років виступила на сцені.

Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

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