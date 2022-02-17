Напівголий Моргенштерн святкує день народження: Мені 24, а вам п*зда

Моргенштерн скромно відсвяткував 24-річчя на Кіпрі. / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Зустріти 24-річчя Моргентштерн, у якого регулярно трапляються проблеми з законом, вирішив разом із дружиною Діларою та зірковим другом Елджеєм.

Напередодні зіркове подружжя прилетіло до колишнього Насті Івлєєвої на Кіпр. Відомо, що музикант переїхав туди після отримання громадянства.

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У Instagram Моргенштерн показав кілька кадрів із розкішної вілли, яку вони орендували для birthday-party.

Мені 24, а вам п*зда, – лаконічно підписав артист.

І якщо ви очікували побачити мегакруту тусовку з гостями – то ні, цього не було! На скромній вечірці іменинника гостем був лише Елджей, ну і кохана Алішера.

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Разом із другом Моргенштерн влаштував імпровізовану студію звукозапису. Можливо, незабаром дует випустить новий хіт у стилі торішного їхнього вибухового трек Cadillac?!

Нагадаємо, у 2021 році репер відлетів у Дубай, де встиг виступити з концертами, записати трек та зняти кліп. Відомо, що артист не планує повертатися до Росії, хоч і не поспішає оформляти громадянство іншої країни.

До речі, раніше в інтерв'ю Дмитру Гордону репер розповідав про те, що у разі сильного тиску з боку "верхівки" готовий виїхати з Росії і розпочати життя в іншій країні.

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До слова, торік Моргенштерн одружився зі своєю коханою Діларою. Весілля репера зрежисував Олег Боднарчук.