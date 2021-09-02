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Свадьба Моргенштерна

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Индекс свадьбы Моргенштерна. Что можно купить за 6,6 млн гривен, которые рэпер потратил на треш-праздник

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
2 сентября, 16:23
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Это еще не самая большая сумма, которую мог потратить артист на торжество. Рэпер выбрал "стиль 90-х" с дешевыми костюмами, авто, конкурсами и фото в стиле "невеста на ладошке"
На что еще Моргенштерн мог бы потратить 18 миллионов рублей, кроме свадьбы
На что еще Моргенштерн мог бы потратить 18 миллионов рублей, кроме свадьбы / Фото: instagram.com/morgen_shtern, Коллаж: Сегодня

На днях Моргенштерн отыграл свадьбу. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", самый скандальный рэпер и шоумен России потратил на торжество 18 миллионов рублей, это около 6,6 миллиона гривен и 245 тысяч долларов:

  • декор – 6,5 миллионов рублей;
  • аренда теплохода Рио-1 – 156 тысяч рублей;
  • Артур Пирожков спел свои хиты за 4,3 миллиона рублей;
  • Ксения Собчак провела свадьбу за 3,5 миллиона;
  • свадебный торт весом 666 кг от звездного кондитера Марии Синицкой обошелся Моргенштерну приблизительно в 2-3 миллиона рублей;
  • банкет для гостей с шампанским Санто Стефано стоил около 300 тысяч рублей.
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Дополнительные расходы: салют, диджей, музыкальная группа "Жулики", лошадь и аниматоры.

Как прошла свадьба Моргенштерна и Дилары
Как прошла свадьба Моргенштерна и Дилары / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Мы решили составить список того, что можно купить на эти деньги!

Вилла на Мальдивах

За 18 миллионов рублей Моргенштерн и Дилара могли бы 140 дней жить в шикарной вилле с бассейном возле лагуны на Мальдивах. Проживание там стоит 42 947 грн за ночь ( примерно 1500 долларов). Но мы уверены, что рэпер с супругой уже выбрали райское местечко для своего медового месяца.

Скриншот: booking.com

Жилье в Киеве

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По словам Моргенштерна, он обожает Украину и своих украинских поклонников. Так почему бы ему не купить здесь жилье? В самом сердце Киева, на улице Городецкого (метро Крещатик), артист смог бы приобрести довольно дешевую (по его меркам, конечно же) квартиру – за 219 тысяч долларов (5,9 млн грн), да еще и на ремонт осталось бы!

Скриншот: booking.com

Благотворительность

Сейчас Моргенштерн собирает деньги на лечение трехлетнего ребенка. Семье мальчика он уже пожертвовал 666 666 рублей. Часть денег, потраченных на свадьбу, он мог снова переслать ребенку. Есть еще масса вариантов: например, закупить корм для бездомных собак. В Instastories он опубликовал фото со щенком. Похоже, у них с Диларой появился питомец, значит животных артист любит.

Скриншот: Instagram

На 245 тысяч долларов Моргенштерн мог бы купить 89 тонн собачьего корма в приют для собак (один мешок корма весом 16,3 кг стоит в московском "Ашане" 3 292 рубля).

Скриншот: auchan.ru/

Платье от Vera Wang

Дилара не стала покупать платье от именитых брендов, хоть и вполне могла бы себе позволить купить целых 257 платьев от Веры Вонг! Мы нашли платье, по фасону напоминающее наряд Дилары на свадьбе. Его стоимость в российском бутике составляет 70 000 рублей (960 долларов). Но, мы согласны, что девушке вряд ли понадобились бы 257 платьев :)

Скриншот: wedyou.ru

Я лью Cristal или Chandon MОЁТ...

Как поет Моргнштерн в своем хите "Cristal & МОЁТ", игристого вина ему не жалко – в клипе артист разливает его куда попало, в том числе и на пятые точки моделям. Поэтому данный пункт мы просто не могли не включить в нашу подборку. Мы подсчитали, что на 18 000 000 рублей он смог бы приобрести примерно 436 бутылок Cristal, а Chandon MОЁТ...3409 бутылок!

Скриншот: bestwine24.ru
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Смотрите видео о свадебных букетах звезд:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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