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На Моргенштерна порушили нову справу про пропаганду наркотиків. Цього разу через татуювання

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 09:53
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У російського репера Моргенштерн знову проблеми із законом. Поліція уважно вивчила кліпи музиканта та звернула увагу на його татуювання
Моргенштерн знову опинився у центрі скандалу
Моргенштерн знову опинився у центрі скандалу / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Минулого року репера Моргенштерна неодноразово звинувачували у пропаганді наркотиків. Музикант своєї провини не визнає та продовжує отримувати нові звинувачення.

Як пише ТАСС, поліція Набережних Човнів порушила нову адміністративну справу щодо репера Алішера Моргенштерна про пропаганду наркотиків у кількох кліпах. Все тому, що, згідно з результатами комплексної лінгво-ботанічної експертизи, по краях татуювання на грудях музиканта зображена рослина, яка схожа на коноплі. У справі згадуються кліпи "Новая волна", El problema та Yung Hefner.

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Адвокат Моргентштерна Сергій Жорін підтвердив наявність постанови про притягнення музиканта до адміністративної відповідальності.

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Не знайшовши пропаганди в текстах Алішера, майор поліції виявив „креатив" і бажання будь-що покарати артиста. У результаті він розглянув у Моргенштерна в одному з кліпів татуювання на тілі, за яким призначив ботанічну експертизу, яка встановила, що це нібито татуювання марихуани, а значить, він пропагує наркотики. Виходить, що за наявності даного татуювання, що б Моргенштерн не говорив і що він не співав, на думку поліцейського, все це буде пропагандою наркотиків, – цитує Жорина. телеканал "Дощ"

Варто зазначити, що творчість Моргенштерна в минулому році хотіли заборонити в Росії .

В інтерв'ю Дмитру Гордону репер розповідав про те, що у разі сильного тиску з боку "верхівки" готовий виїхати з Росії і розпочати життя в іншій країні.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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