Поляки висунули українця Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури

Сергія Жадана номінують на Нобелівську премію / Фото: Instagram

Весь світ продовжує підтримувати Україну в протистоянні з Росією. Днями у Варшаві пройшов мітинг на підтримку України, який відвідав прем'єр Польщі, а також попдіва української естради Тіна Кароль.

Також на підтримку українського народу виступили у Польській академії наук.

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У воєнному жахітті, влаштованому Кремлем, ми стоїмо на боці вільної України. Надія підказує нам, що українці врешті-решт відіб'ють агресію. Нехай це відбудеться якнайшвидше, – заявили польські вчені.

Ба більше, Комітет літературознавства ухвалив рішення висунути на Нобелівську премію українського письменника та музиканта Сергія Жадана.

Жадан – один з найвидатніших поетів України і чудовий прозаїк, перекладений та відзначений у світі, – це, на нашу думку, нобелівський письменник. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна багато в чому говорить та думає словами Жадана, уважно до них дослухається. Сьогодні поет перебуває у своєму Харкові. І він бореться, – повідомили у комітеті.

Тим часом Святослав Вакарчук дав концерт біля Львівського вокзалу. А співачка Злата Огнєвіч назвала росіян ізгоями та проклятим народом.

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