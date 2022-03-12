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Святослав Вакарчук дав концерт біля Львівського вокзалу: "Львів сьогодні став домом для сотень тисяч українців"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 березня, 21:31
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Лідер гурту "Океан Ельзи" знову дав невеликий концерт для своїх шанувальників. Цього разу виступ артиста відбувся перед вокзалом у Львові.
Святослав Вакарчук дав міні-концерт біля Львівського вокзалу
Святослав Вакарчук дав міні-концерт біля Львівського вокзалу / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук, який вступив до низки територіальної оборони Львова , вирішив підняти національний дух своїм мініконцертом

Наразі пісні гурту "Океан Ельзи" набули якогось особливого звучання. Саме хіти українського рок-гурту прозвучали на київському "мосту Кличка" за день до початку війни в Україні.

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Цього разу пісні Вакарчука зазвучали біля стін Львівського залізничного вокзалу, який невпинно приймає потяги з біженцями із гарячих точок.

Вуличний концерт Святослава Вакарчука у Львові
Вуличний концерт Святослава Вакарчука у Львові

Улюблені хіти об'єднали на вокзальній площі всіх, хто волею долі змушений був опинитися там: волонтерів, переселенців та випадкових перехожих.

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Вуличний концерт Святослава Вакарчука у Львові
Вуличний концерт Святослава Вакарчука у Львові

Мій рідний Львів сьогодні став домом, тимчасовим притулком, станцією надії для сотень тисяч українців. А наш залізничний вокзал – епіцентром сліз, радощів, надій, прагнень та віри. Наразі у Львові просто не міг не підійти туди. Цих емоцій, історій, очей, облич я не забуду ніколи, – написав Вакарчук у своєму Instagram .

Святослав Вакарчук заспівав біля стін Львівського вокзалу
Святослав Вакарчук заспівав біля стін Львівського вокзалу

Раніше тревел-блогер Антон Птушкін закликав жителів РФ одуматися . У своєму ролику він заявив, що "ціле покоління росіян зростатиме з тавром цієї війни".

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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