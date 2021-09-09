Помолоділа Пугачова здивувала Мережу новим іміджем: Цій дівчині років 30

Алла Пугачова вперше за довгий час відвідала світський захід / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15
Максим Галкін і Алла Пугачова, які показали школу своїх дітей, відвідали прем'єрний показ серіалу "Вертинський". Вони стали найбільш обговорюваною парою червоної доріжки.
Для рідкісного виходу в світ Пугачова вибрала стильний брючний костюм у смужку. Алла Борисівна продовжує експериментувати з іміджем. Співачка перефарбувалася в попелястий блонд і тепер стала виглядати ще молодшою.
Багато хто відзначає, що Алла Пугачова стала виглядати молодшою за Максима Галкіна. Підписники про це написали, коли гуморист опублікував спільний ролик з дружиною, знятий в машині, поки вони їхали на захід.
@maxgalkinru
20 ## ## iwannabeyourslave ## ## ## ## mashup ## moneskini wanna be or not be your slave –
У коментарях підписникии не скупилися на компліменти парі.
"Це Пугачова? Та ні, цій дівчині років 30"
"Алла виглядає прекрасно"
"Пугачова тут просто шикарна"
Як зараз звучить голос Алли Пугачової:
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