Обручка Дженніфер Лопес коштує близько 10 млн. доларів. Дивіться, як вона виглядає (фото)

Бен Аффлек витратив на обручку для Джей Ло близько 10 млн доларів / Фото: onthejlo.com
Історія стосунків Бенніфер розпочалася давно і навіть закінчилася скасуванням весілля. Та несподівано для багатьох знаменитості Бен і Дженніфер знову разом. Більше того, Аффлек має намір все ж таки довести Лопес під вінець.
Днями актор подарував коханій перстень із зеленим діамантом 8,5 карат. Вартість такої прикраси складає приблизно 10 млн доларів.
Цікаво, що зелений – важливий для Лопес колір. Про це співачка розповіла у нещодавньому відео, опублікованому в OnTheJLo.
Я завжди говорю, що зелений — мій щасливий колір... Я зрозуміла, що в моєму житті було багато моментів, коли дивовижні речі траплялися, коли я була в зеленому, — пояснила Джей Ло.
Днями раніше Лопес помітили в одному з магазинів Лос-Анджелеса, коли на її пальці красувалася та сама обручка із зеленим каменем. Пізніше сестра артистки Лінда поділилася світлиною кільця в Instagram із підписом "Це відбулося".
Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та заручилися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася.
Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен та Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.
Нещодавно Джей Ло зізналася, що не шкодує про возз'єднання з Беном Аффлеком.
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