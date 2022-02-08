Спочатку чоловік був проти: співачка Нюша розповіла про партнерські пологи

Співачка була дуже відверта з прихильниками / Фото: Інстаграм Нюші

На своїй сторінці в Інстаграм російська співачка Нюша часто ділиться з підписниками найпотаємнішим, порушує важливі для неї теми. Ось і цього разу вона відповіла на часті питання, що стосуються партнерських пологів.

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року Нюша стала мамою вдруге, подарувавши сина своєму чоловікові – Ігорю Сивову. Також у пари підростає дочка Сімба. Судячи зі слів артистки, обидва рази чоловік був присутній під час пологів. Але ці два досвіди все ж таки відрізняються.

Реклама

Нюша з родиною / Фото: Інстаграм Нюші

Під час моєї першої вагітності, спочатку, Ігор був проти), не хотів бути присутнім на пологах. Він казав, що швидше за все втратить свідомість і лікар разом з медсестрами будуть про нього спотикатися))). Загалом, що тільки заважатиме, а не допомагатиме процесу). Я ще кілька разів заводила розмову на цю тему, потім розповіла, яким особливим я вважаю цей майбутній, чарівний момент появи нової душі в цьому світі… а потім відпустила ситуацію, і вже ближче до пологів я відчула, що його ставлення до процесу змінилося і він хоче бути поруч під час цього неймовірного процесу.

У результаті чоловік Нюші погодився бути присутнім на пологах, щоб підтримати кохану в цей момент, і навіть перерізав пуповину.

Артистка переконала чоловіка бути присутнім на пологах / Фото: Інстаграм Нюші

Реклама

Далі, ми виявилися солідарними в бажанні, що все таїнство він спостерігатиме і підтримувати мене з-за спини))). Чоловік не відходив від мене протягом усього процесу, і я відчувала це кожною клітиною. У певний момент, коли не спрацювала епідуральна анастезія, він був потрібен мені, як ніхто інший… він допоміг мені за допомогою дихання вирулити в "гіпно-роди" (при цьому ми обидва не ходили на курси в цьому напрямі) він став інтуїтивно підказувати розслаблятися і дихати на зустріч потугам... і 16 годин (до наступного уколу) пролетіли майже годину. У результаті ми обоє зустріли малу, і він навіть зважився перерізати пуповину). А під час других пологів все пройшло неймовірно швидко, і він також розібрався з пуповиною.

Коротко про стосунки Нюші та Ігоря Сивова

Не секрет, що на момент знайомства з Нюшею Ігор Сивов був одружений, у тому шлюбі у нього є двоє синів. Переживши непростий період, у 2017 році пара одружилася, а через рік у них народилася дочка Сімба. Пізніше в інтерв'ю Нюша зізнавалася, що наявність сім'ї у Сивова стала для неї справжнім випробуванням, оскільки вона не хотіла бути розлучницею, а стосунки з одруженим для неї – табу.

Родина Нюші / Фото: Інстаграм Нюші

Ігор був серед організаторів мого концерту в Казані. Так ми й познайомились. Через рік він заради мене переїхав до Москви і поміняв роботу – почав усе з чистого листа. Коли я дізналася, що він одружений, це стало для мене проблемою. Я не була готова стати коханкою. Його колишня дружина не давала розлучення. Нам треба було чекати... Але для мене це делікатна ситуація, адже будь-яка жінка не хоче розбивати сім'ю. Раніше це і для мене було табу, але в житті так трапляється, що коли ти чогось сильно не хочеш, це приходить у твоє життя.

Нюші вдалося налагодити стосунки з синами чоловіка і вони іноді з'являються на сторінці в Інстаграм.

Реклама

Також читайте версії про те, як Кайлі Дженнер назвала сина.