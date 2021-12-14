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Співачка Нюша стала мамою вдруге

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 12:25
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У російської співачки Нюші та її дружина Ігоря Сівова народився син. Новину підтвердив офіційний представник пари
/ Фото: Instagram

У себе в соцмережах щасливі батьки поки що не поспішають постити фото з пологового будинку. Але як повідомляє StarHit із посиланням на офіційного представника, своїм близьким кілька вже повідомила про поповнення у сім'ї.

На цей момент інформації не так багато. Пологи пройшли в Дубаї в одній із приватних клінік. У пари народився син. Ім'я поки що не повідомляється.

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/ Фото: Instagram

Для Нюші новонароджений малюк став другою дитиною, для її чоловіка Ігоря Сівова вже четвертою. Чоловік має двох синів від першого шлюбу.

Раніше артистка зізнавалася, що друга вагітність була для неї незапланованою, але радісною.

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Нагадаємо, у Нюші та Ігоря Сівова є донька Сімба, якій цього року виповнилося три роки. Пара разом чотири роки.

/ Фото: Instagram

Раніше чутки про свою другу вагітність підтвердила Кайлі Дженнер. Зірка сімейства Кардашян-Дженнер чекає дитину від Тревіса Скотта. У пари вже є 3-річна дочка Стормі.

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Еліна Пелешенко
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