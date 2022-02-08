Поначалу муж был против: певица Нюша рассказала о партнерских родах

Певица разоткровенничалась с поклонников / Фото: Инстаграм Нюши

На своей странице в Инстаграм российская певица Нюша часто делится с подписчиками самым сокровенным, поднимает важные для нее темы. Вот и в этот раз она ответила на частые вопрос, который касается партнерских родов.

Напомним, 14 декабря 2021 года Нюша стала мамой во второй раз, подарив сына своему мужу – Игорю Сивову. Также у пары подрастает дочь Симба. Судя по словам артистки, оба раза муж присутствовал на родах. Но эти два опыта все же отличаются.

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Нюша с семьей / Фото: Инстаграм Нюши

Во время моей первой беременности, поначалу, Игорь был против) не хотел присутствовать на родах. Он говорил, что скорее всего упадет в обморок и доктор вместе с медсестрами будут об него спотыкаться))) В общем, что будет только мешать, а не помогать процессу). Я еще пару раз заводила разговор на эту тему, затем рассказала, каким особенным я считаю этот грядущий, волшебный момент появления новой души в этом мире… а потом отпустила ситуацию, и уже ближе к родам я почувствовала, что его отношение к процессу поменялось и он хочет быть рядом во время этого невероятного процесса.

В итоге муж Нюши согласился присутствовать на родах, чтобы поддержать любимую в этот момент, и даже перерезал пуповину.

Артистка убедила мужа присутствовать на родах / Фото: Инстаграм Нюши

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Дальше, мы оказались солидарны в желании, что все таинство он будет наблюдать и поддерживать меня из-за спины))). Муж не отходил от меня в течение всего процесса и я чувствовала это каждой клеткой. В определенный момент, когда не сработала эпидуральная анастезия, он был необходим мне, как никто другой… он помог мне с помощью дыхания вырулить в "гипно-роды" (при этом мы оба не ходили на курсы по этому направлению) он стал интуитивно подсказывать расслабляться и дышать на встречу схватке… и 16 часов (до следующего укола) пролетели почти как час. В итоге мы оба встретили малышку, и он даже решился перерезать пуповину). А во время вторых родов все прошло невероятно быстро и он также разобрался с пуповиной.

Коротко об отношениях Нюши и Игоря Сивова

Не секрет, что на момент знакомства с Нюшей Игорь Сивов был женат, в том браке у него есть двое сыновей. Пережив непростой период, в 2017-м году пара поженилась, а через год у них родилась дочь Симба. Позже в интервью Нюша признавалась в интервью, что наличие семьи у Сивова стало для нее настоящим испытанием, так как она не хотела быть разлучницей, а отношения с женатым для нее – табу.

Семья Нюши / Фото: Инстаграм Нюши

Игорь был в числе организаторов моего концерта в Казани. Так мы и познакомились. Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу — начал все с чистого листа. Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать... Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь.

Нюше удалось наладить отношения с сыновьями мужа и они иногда появляются у нее на странице в Инстаграм.

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