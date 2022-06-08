Популярний у РФ фінський актор Вілле Хаапасало закрив ресторан російської кухні в Гельсінкі

Актор Вілле Хаапасало тимчасово закриває свій ресторан російської кухні

Відомо, що ресторан Вілле Хаапасало закрився не назавжди, а тимчасово. Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat. Заклад був відкритий у жовтні минулого року.

Хаапасало є одним з власників ресторану, але основний акціонер – це Noho Partners – група фінських ресторанів, що налічує близько 250 ресторанів, барів, пабів, нічних клубів та розважальних центрів.

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За словами Вілле, російське вторгнення в Україну "зруйнувало ідею ресторану". У меню Davai Davai також були страви, популярні в СРСР.

Причиною закриття стала світова політична ситуація. Тематика ресторану в цей час є недоречною, – каже актор.

Фото: hs.mediadelivery.fi

За словами Хаапасало, історія ресторану не закінчилася.

Наразі я розробляю нову концепцію простору. Ресторан, мабуть, відкриється на початку осені. Повернемося – і буде ще краще, – сказав Хаапасало.

На Facebook-сторінці ресторану також є серія публікацій на підтримку України.

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Бути чи не бути? Ми єдині й усією душею на боці народу України. Ми не продаємо російської продукції. Ми не приймаємо війну, – йдеться в одній з публікацій закладу.

Скріншот: Facebook

Вілле Хаапасало – фінський та російський кіноактор та телеведучий. Популярність акторові принесла роль Райво в російському фільмі "Особливості національного полювання". Також Хаапасало знімався у кінофраншизі "Кохання у великому місті", у фільмах "Зозуля", "Іронія долі. Продовження" та багатьох інших.

Україну підтримує велика кількість популярних артистів. Наприклад, фронтмен Imagine Dragons підняв на концерті прапор України, який передала харків'янка.

Нагадаємо, раніше також Пол Маккартні піднімав прапор України на своєму концерті.