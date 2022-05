Пол Маккартні з нами! Музикант підняв прапор України на своєму концерті

Всесвітньо відомі рок-зірки продовжують виступати проти війни в Україні. Нещодавно Оззі Озборн запропонував свій будинок для біженців, а учасник легендарного колективу The Beatles публічно продемонстрував свою підтримку українцям

Під час свого концерту у місті Спокан, Вашингтон, що пройшов 28 квітня, Пол Маккартні підняв над головою український прапор. Про це повідомляє видання Independent.

@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine . pic.twitter.com/udFz4NTYJA

Крім того, численні шанувальники музиканта поділилися відео та фото з концерту у соціальних мережах.

Sir Paul McCartney and the #Beatles support the people of @Ukraine ! Great show tonight!! pic.twitter.com/xrS0m6Zjij

Пол Маккартні ще у перші дні війни висловив свою позицію щодо війни в Україні. Музикант від імені колективу The Beatles висловився за підтримку українців.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX