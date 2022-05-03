Пол Маккартні з нами! Музикант підняв прапор України на своєму концерті

Легендарний британський музикант висловив свою підтримку народу України та підняв на своєму концерті синьо-жовтий прапор

Пол Маккартні підтримав Україну на своєму концерті / Фото: twitter.com/PaulMcCartney

Всесвітньо відомі рок-зірки продовжують виступати проти війни в Україні. Нещодавно Оззі Озборн запропонував свій будинок для біженців, а учасник легендарного колективу The Beatles публічно продемонстрував свою підтримку українцям

Під час свого концерту у місті Спокан, Вашингтон, що пройшов 28 квітня, Пол Маккартні підняв над головою український прапор. Про це повідомляє видання Independent.

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@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine . pic.twitter.com/udFz4NTYJA - Christa Hazel (@ChristaHazel) April 29, 2022

Крім того, численні шанувальники музиканта поділилися відео та фото з концерту у соціальних мережах.

Sir Paul McCartney and the #Beatles support the people of @Ukraine ! Great show tonight!! pic.twitter.com/xrS0m6Zjij - ERIC NYBERG (@MgManUK1) April 29, 2022

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Пол Маккартні ще у перші дні війни висловив свою позицію щодо війни в Україні. Музикант від імені колективу The Beatles висловився за підтримку українців.

Згадую гру для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності 2008 року та думаю про них у цей непростий час. Ми посилаємо наше кохання та підтримку, – написав музикант.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX - Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 28, 2022

Раніше Міккі Рурк закликав Німеччину допомогти Україні зброєю.