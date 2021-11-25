Порося змусило почервоніти Олю Полякову на шоу

Оля Полякова впевнена, що у костюмі Порося – дівчинка / Фото: пресслужба

Миле Порося, яке, як вже відомо, ангел-охоронець одного з зіркових детективів проекту "Маска", у п'ятому випуску улюбленого шоу мільйонів вражало глядачів. Спочатку герой вирішив розповісти цікаві факти про себе, які ще більше заплутали експертів, після чого почав виконувати підготовлену пісню.

Це моя пісня! "Королева ночі, – зраділа Оля Полякова та підвелася зі свого крісла зіркового детектива. – Ой, це "Секундочка"!

Оля Полякова на шоу "Маска" не дізналася про власну пісню / Фото: пресслужба

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Колега співачки, Андрій Данилко одразу розпочав насміхатися з артистки:

Тож "Королева ночі" чи "Секундочка"? Дивіться, вона не знає своїх пісень! – звернувся Данилко до Полякової.

Проте сама артистка не звернула уваги на оцінку колеги та вирушила на сцену танцювати біля учасника.

Я колись побачила, що на сцені висять сардельки, подумала, що цей номер про мене. А коли почула свою пісню, зрозуміла, що має допомогти Поросеві. Тепер я знаю, що під маскою дівчинка, – прокоментувала Полякова на сцені масштабного шоу каналу "Україна".

А чи має рацію артистка і хто справді сховався під загадковим костюмом, глядачі дізнаються в нових випусках суперпопулярного шоу "Маска".

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Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" у суботу о 21:00 на каналі "Україна".

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