Послав Путіна зі сцени: відомий британський рокер підтримав Україну

Британський музикант послав Путіна та підтримав Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще один британський співак виступив проти війни в Україні. Слідом за Гаррі Стайлзом, який виступив з українським прапором, на сцену з синьо-жовтим полотном вийшов рок-музикант Yungblud.

Під час свого концерту у Відні Домінік Харрісон (справжнє ім'я артиста) вийшов на сцену, загорнутий в український прапор. Співак різко висловився проти військового вторгнення Росії в Україну і послав Путіна за російським кораблем. Після концерту рок-зірка поділився відео у своєму Instagra -акаунті.

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Я страшенно злий. Я страшенно злий через прекрасних людей з України. Наше покоління не може підтримувати це лайно. Нам потрібно замінити цих старих проклятих виродків. Нам треба скинути цих старих покидьків. Нах** Путіна. Ми можемо змінити ситуацію. У тебе є голос, то використовуй його! Слава Україні! – прокричав зі сцени музикант.

Тисячі фоловерів у соціальних мережах підтримали позицію Yungblud і подякували за такий сміливий вчинок.

Нагадаємо, що сьогодні багато знаменитостей з усього світу публічно висловлюють свою підтримку та солідарність з народом України. Наприклад, голлівудський актор Річард Гір продав свій колекційний кабріолет за 31 тисячу доларів, щоб допомогти українцям