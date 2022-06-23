Останні хвилини життя Юрія Шатунова потрапили до об'єктиву камери (відео)

Камери відеоспостереження зняли останні хвилини життя Шатунова / Фото: Колаж: Сьогодні

Громом серед ясного неба у шоу-бізнесі стала сьогоднішня новина про смерть соліста гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова . Виконавець помер від гострої серцевої недостатності віком 48 років.

Останні хвилини життя зірки 90-х зняли камери відеоспостереження. На кадрах видно, як друзі Шатунова намагаються донести його до лікарні, а він ледве рухається та намагається зловити повітря ротом.

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Стало відомо, що самопочуття Шатунова різко погіршилося під час відпочинку в Підмосков'ї. За словами його директора, артист раптово зблід і схопився за серце. Останнє, що сказав співак своїм близьким: "У мене спазм".

Як повідомляє Telegram-канал "НеМалахов" , спочатку виконавця привезли до однієї лікарні, проте там лікарі не змогли йому допомогти та перенаправили до іншого відділення. Дорогою до клініки, Шатунов помер.

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Пізніше медики визначили, що Шатунов мав важку форму некрозу кардіального м'яза, який вражає всі м'язові шари серця.

Нагадаємо, вчора стало відомо про смерть російського співака П'єра Нарциса – "шоколадний заєць" не переніс операцію на нирках.