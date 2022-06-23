Помер соліст "Ласкового мая" Юрій Шатунов

У віці 48 років з життя пішов соліст легендарного гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов.
Співак помер від гострої серцевої недостатності у домодєдівській лікарні.
Новина доповнюється...
У віці 48 років з життя пішов соліст легендарного гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов.
Співак помер від гострої серцевої недостатності у домодєдівській лікарні.
Новина доповнюється...
PROBASS ∆ HARDI
"Доброго вечора"
Макс Барських
"Буде весна"
Олександр Пономарьов
"Україна переможе"
Антитіла
"Топити за своє"
ТНМК и Kozak System
"Мамо"
Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"