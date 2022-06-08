Посягнули на святе! Москалі знову вкрали улюблену пісню українців (відео)

Рашисти вкрали хіт Кузьми Скрябіна / Фото: Колаж: Сьогодні, facebook.com/skryabinofficial

Здавалося, що гірше "торописка" ми вже не почуємо, але зашкварний російський тренд у TikTok продовжується. Користувачі з РФ без докорів сумління крадуть хіти українських виконавців та намагаються переробити їх на свій лад. Каверами це не назвеш, адже це, у прямому сенсі, насильство над українською культурою.

Нещодавно на теренах соцмережі з'явилася жалюгідна пародія на пісню Кузьми Скрябіна – "Мам". Недо-шедевром обурився на своїй сторінці Instagram український ведучий Слава Дьомін.

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Вже холодильників та пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, г**няно, – точно підмітив Дьомін.

Легендарну пісню Андрія Кузьменка переклав російською мовою "аматор" Дмитро Швець ще 2018 року, але спливла вона лише зараз. Над "кліпом" музикант теж не морочився, зробив за тим самим принципом, що й пісню – вкрав кадри, але вже з російського фільму "Мами".

Обережно! Відео не рекомендується для перегляду без спеціального пристрою – тазика або пакета!

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Вкотре росіяни довели, що здатні лише на крадіжку та знищення! Але ми знаємо точно, що до української музики їм ще повзти та повзти. Рекомендуємо їм почати з перекладу вічно актуальних "Коломийок" Скрябіна.

Все буде Україна!

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