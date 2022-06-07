Торопіська поклонилася: як росіяни крадуть українські хіти

У TikTok набирає популярності зовсім не крутий тренд – російські версії українських хітів. Як з'ясувалося, росіяни крадуть не лише білизну та унітази...

Як росіяни вже довгий час крадуть українські пісні / Фото: Колаж: Сьогодні

Вкрасти мелодію, переінакшити текст та готово. Росіяни, які влаштовують звірства в Україні, ґвалтують ще й нашу культуру. "Навіщо створювати щось своє? Краще вкрасти і переробити!" – вважають вони. І якщо ви думаєте, що це тренд останніх кількох років, ви помиляєтесь. Але про все по порядку!

У TikTok почало з'являтися все більше роликів із фрагментами з українських пісень, які росіяни переклали російською мовою і навіщось випустили у світ.

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Ось, наприклад, російська версія пісні SHUM українського гурту Go_A.

"Приходи скорей, веснянка, да поторопись-ка", – співається в цьому "шедеврі". Українські блогери вже відреагували на цей твір про "торопіську" та "веснянку". Що далі? Пісня про "кровосісів"?

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І як же у цих "торопісьок" піднялася рука переробити хіт "Океану Ельзи" – "Не твоя війна"?

А тепер приготуйте тазик або пакет, який зазвичай видають на борту літаків, коли вас нудить...Легендарну композицію Кузьми Скрябіна "Спи собі сама" російською переклала Аліна Вокс – ексвокалістка гурту "Ленінград". Це було у 2016 році, але раптово спливло зараз. Хоча, таке не тоне...

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Кузьма був би в шоці та гніві!

А як таке? Жалюгідне видовище і не більше... "Доброго ранку, ми з Росії?" На добраніч і можете не прокидатися!

Які ще славетні пісні були вкрадені?

А тепер найцікавіше – росіяни крали українську музику ще задовго до існування не просто TikTok, а Інтернету.

Чи знали ви, що, наприклад, радянська пісня періоду Другої світової війни "Вставай страна огромная!" – це теж плагіат? Музичною основною цієї композиції є пісня українських повстанців під назвою "Повстань, народе мій".

А знаєте пісню "Вот кто-то с горочки спустился" ? Оригінал називається "У саду осінньому айстри білі" . Це український романс ХІХ століття!

Всім відома композиція "Ой мороз мороз"...Цікаво, що це зовсім не "російська народна пісня". Ця композиція була популярна у Вінницькій області ще у першій половині 1900-х років! Ось фрагмент із тексту оригіналу:

Ой мороз мороз,

Ще й зима буде,

Прошу я тебе

Не зморозь мене!

Прошу я тебе

Не зморозь мене!

І це далеко не весь список пісень, мелодії яких були вкрадені, а тексти перекладені та спотворені. Це яскравий приклад того, як українську культуру намагається "поглинути" нахабний сусід. Але головне – не здаватися. Вкрали пісню? Ми напишемо сто нвоих – своїх та унікальних!

Все буде Україна!

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