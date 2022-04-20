Потап поділився "корисною" порадою від поета Орлуші для російських окупантів: українці оцінять!

Потап в інстаграмі знову звернувся до окупантів, цього разу з порадою / Фото: скриншот, открытые источники

Український продюсер та музикант Олексій Потапенко – один з тих, хто за словом у кишеню не лізе, озвучуючи несправедливість та правду про російські злочини в Україні, відповідаючи рашистам на їхні зухвалі погрози та провокації. Ось і цього разу Потап дав "корисну" пораду російським окупантам, поділившись блискучим віршем Андрія Орлова (Орлуші).

На своїй сторінці у Instagram артист, який раніше проїхався по Нурлану Сабурову, опублікував продовження "Шкідливих порад" одесита Григорія Остера. Вони допоможуть усім, хто прийшов на нашу землю з війною, швидше повернутися додому...

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А ось такі поради для рашистів:

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

………совет № 2……..

Если ты пришел на почту

Отправлять домой посылку

Своей девушке в Задрищенск

Или маме в Мухосранск,

То тяжелые предметы,

Скажем, гири и гантели,

Не спеши пихать в коробку,

Чтобы не платить за вес.

Распихай их по карманам,

И когда в бою падешь ты,

Их бесплатно грузом 200

Довезут вместе с тобой.

Это будет очень скоро,

А стиральная машина, может почтой ехать месяц, ну а, может быть, и два.

Між іншим, раніше робив пропозиція рашистам Андрій Бєдняков.

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