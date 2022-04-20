Потап дал "полезный" совет российским оккупантам: украинцы оценят!

Потап в Инстаграм снова обратился к оккупантам, в этот раз с советом / Фото: скриншот, открытые источники

Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко – один из тех, кто за словом в карман не лезет, озвучивая несправедливость и правду о российских преступлениях в Украине, отвечая рашистам на их дерзкие угрозы и провокации. Вот и в этот раз Потап дал "полезный" совет российским оккупантам.

На своей странице в Instagram артист, ранее проехавшийся по Нурлану Сабурову, опубликовал продолжение "Вредных советов" одессита Григория Остера. Они точно помогут всем, кто пришел на нашу землю с войной, побыстрее вернуться домой...

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А вот такие советы у Потапа для рашистов:

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

………совет № 2……..

Если ты пришёл на почту

Отправлять домой посылку

Своей девушке в Задрищенск

Или маме в Мухосранск,

То тяжёлые предметы,

Скажем, гири и гантели

Не спеши пихать в коробку,

Чтобы не платить за вес.

Распихай их по карманам,

И когда в бою падешь ты,

Их бесплатно грузом 200

Довезут вместе с тобой.

Это будет очень скоро,

А стиральная машина, может почтой ехать месяц, ну а, может быть, и два.

Кстати, ранее делал предложение рашистам Андрей Бедняков.

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