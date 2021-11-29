Потап приголомшив схожістю з батьком: Все взяв від нього, окрім зачіски

Потап з'явився на публіці разом з батьком. / Фото: instagram.com/realpotap, Скріншот з YouTube

Днями Потап з'явився на публіці разом із Андрієм Олексійовичем. Зірковий тато та син побували на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою". Глядачі одразу ж звернули увагу на їхню схожість.

До речі, нещодавно син Потапа розповів, як його карають батьки. Також він поділився, які "заборонені" теми суспільства не боїться порушувати з мамою.

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Отож артист наголосив, що дуже схожий на батька як внутрішньо, так і зовні. За словами Олексія, тато багато чого дав йому в житті, а також виховав у ньому любов до творчості та навчив грати на гітарі.

Потап з батьком. / Фото: instagram.com/realpotap

Сам же Андрій Олексійович зізнався, що пишається талановитим сином та його діяльністю. Втім, він таки може критикувати сина у деяких випадках.

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Я дуже пишаюся сином. Я в захваті від того, що він робить. Якщо людям подобається, то значить він робить все правильно. Значить, я не дарма його виховував, – поділився Андрій Потапенко в програмі "Світське життя".

Водночас Потап подякував татові за виховання та навіть пожартував, що він "узяв від нього все, окрім зачіски". Також він наголосив, що йому особливо хвилююче виходити на сцену, коли батько присутній у залі.

Саме тато вклав основні мої постулати бути чоловіком, ввічливою, вихованою людиною, жартівником та музикантом. Щоразу як тато в залі, хочеш не хочеш, але це маленький іспит, — сказав репер.

Олексій Потапенко з батьками. / Фото: instagram.com/realpotap

Також старший Потапенко зізнався, що у всьому підтримує невістку Настю Каменських. А критикує лише сина, і то у присутності його обраниці.

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До речі, батько Потапа – також творча людина. Він навіть записав декілька спільних треків із мамою Каменських Лідією Петрівною.

Ми звичайні люди та любимо нашу українську пісню. Ми любимо нашу державу, – додав Андрій Потапенко.

Настя Каменських разом з мамою Лідією Петрівною. / Фото: instagram.com/kamenskux

Потап додав, що треки вийшли гідними, адже "в сучасному шоу-бізі дуже мало пісень для людей, яким за 50 років". За словами артиста, у піснях батька йдеться про те, що не варто втрачати оптимізму, а треба жити та радіти життю. Тож не виключення, що син візьметься за їхнє продюсування.

Коротко про артиста

38-річний Олексій Потапенко – відомий продюсер, автор пісень та репер. Артист має звання майстра спорту з водного поло. Також він отримав дві вищі освіти за спеціальностями "тренер з плавання та водного поло" та "бухгалтерська справа та аудит".

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

У 2020 році отримав звання Заслуженого артиста України. Учасник та продюсер музичних колективів: "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та інші.

У 2014 році розлучився з першою дружиною Іриною Горовою. У них є спільний син Андрій. Через п'ять років артист одружився з Настею Каменських.

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