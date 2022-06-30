Потап відповів Анастасії Приходько за "г*вно" – не такого від репера чекали

Приходько та Потап влаштували перепалку через Росію / Фото: Колаж: Сьогодні
Без скандалів у шоу-бізнесі не обійтись. Навіть під час війни українські зірки примудряються сваритися одне з одним. Так, днями співачка Анастасія Приходько жорстко пройшлась по Потапу, обізвавши його "л*йном" після заяви репера про те, що він більше ніколи не виступатиме у країні-агресорці. Артистка не вірить у щирість патріотизму свого колеги через його неоднозначну позицію у 2014 році.
Як же відреагував Потап на образи Приходько? Якщо ви думаєте, що репер вилаяв Настю абощо – ви помиляєтесь. На диво, музикант закликав Приходько "відкласти сварку на потім". А під час повномасштабної війни краще спрямувати всю свою агресію на боротьбу з головним ворогом.
Вельмишановна Анастасіє Костянтинівно, під час повномаштабної війни з путінською росією усім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших – це підтримувати саме те, на що сподівається наш з вами Анастасіє, ворог. Він спить і бачить, як ми всі пересварились і розділились та втратили силу єдності і міць нашої згуртованості! Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні, на будь яких фронтах! Особливо артисти! І зараз саме час показати, що є тільки одна справа, одна мета – перемога! Після неї у нас буде багато часу говорити один про одного приємності і неприємності, і тільки тоді це буде доречно, – написав Олексій у Instagram.
Як зауважив репер, зараз ми всі єдина сила, і немає у них з Приходько права і часу на свари і хибні спогади. Тому зараз, за словами Потапенка, ми всі маємо бути разом.
Від Монатика до Полякової, від Калуша до Кварталу – ми патріоти, і кожен з нас робить свою справу заради України!Я впевнений у вашій, Анастасіє, любові до своєї нації, до своєї рідної Землі. Тому хочу, щоби всі артисти України були об’єднані так, як наш народ, наша армія, наші волонтери! Вони для нас з вами Героїчний приклад! З великою повагою до всіх наших артистів, продюсерів, режисерів, які кожного дня створюють шедеври задля наших співвічизників і наближають перемогу! Слава Україні! Слава ЗСУ! – додав артист.
Фоловери підтримали позицію Потапа і зазначили, що сварки зараз дуже не на часі:
- Пане Потап, не знаю, що це за дівчина та що ви про неї казали, але взули ви її дипломатично.
- Анастасії має бути соромно за свої слова.
- Дуже правильна відповідь! Після Перемоги будемо "мірятись яйцями", в кого вони патріотичніше і міцніше! А зараз все що можливо і навіть більше для Перемоги і підтримки наших захисників!
Нагадаємо, після "Євробачення-2022" співачка Ірина Федишин вляпалась у гучний скандал, пов'язаний з ЛГБТ. Зірку облили брудом за гомофобні висловлювання.