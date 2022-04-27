Потап запропонував пропагандистці Симоньян розповісти про орієнтацію Кіркорова та Баскова, а не Галкіна

Потап відповів Маргаріті Сімоньян після заяв, що Максим Галкін гей / Фото: instagram.com/realpotap, Скріншот з YouTube

Говоряча голова путінської пропаганди назвала Галкіна геєм, який одружився з "літньою жінкою". Потап у себе в Instagram вирішив прокоментувати гучну заяву пропагандистки.

Макс перш за все – людина, яка дуже любить свою Батьківщину і вміє бути чесним артистом, а Алла-легенда, що пережила і впевнений переживе ще безліч правителів і таких клоунес, Мега Величина Світового рівня!

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Український репер запропонував Симоньян розповісти правду про орієнтацію інших артистів.

Але якщо вже в хід пішли палиці, то давайте поколупаємо ними в придворних артистах – Кіркорових, Баскових, Лазаревих ... не з тими ви дамочка переходите на особистості ... чекаємо Макса і Аллу на концертах, після повної Перемоги України над Путіним і вашою мерзопакістю

Раніше російський актор Олексій Панін, який підтримав Україну, зробив публічну заяву про сексуальну орієнтацію рашиста Миколи Баскова.