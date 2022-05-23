Потап пригрозив знаменитостям-рашистам: "Не дай Боже ми десь перетнемося за лаштунками"

Потап пригрозив зіркам-рашистам / Фото: instagram.com/realpotap

Продюсер Олексій Потапенко (Потап) не церемониться із російськими пропагандистами. Нещодавно він поставив на місце решистку Маргариту Симоньян, а тепер погрожував усе зіркам, що підтримали війну.

Потап розмістив на своїй сторінці Instagram пост, у якому нагадав, що знамениті шанувальники Путіна, насправді, теж пов'язані з Україною і багато в чому їй зобов'язані. Свого часу вони непогано заробляли в нашій країні з концертами, а хтось навіть мав почесні звання.

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Найцікавіше, що Долина з Одеси, а Баскову Яник дав Народної України чи що, а Газманов взагалі – Газман, Маршал із Київських ресторанів музикант, – пригадав продюсер.

Крім того, Потапенко пообіцяв, що за першої ж зустрічі не подивиться ні на які минулі заслуги російських артистів і помститься за те, що вони підтримали тиранію та геноцид українського народу.

Я обіцяю Вам, що якщо не дай Бог ми десь перетнемося за лаштунками, на звання не подивлюся. Відповідатимете за те, що відкрито підтримали вбивства та насильство над іншими людьми! – пригрозив рашистам музикант.

Раніше ми писали, що екс-дружина Потапа та продюсер Ірина Горова повернулася до Києва і більше не хоче жити в Європі.