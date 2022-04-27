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Потап запропонував пропагандистці Симоньян розповісти про орієнтацію Кіркорова та Баскова, а не Галкіна

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 09:36
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Пропагандистка Маргарита Сімоньян наїхала на Максима Галкіна через те, що він не підтримує російську агресію
Потап відповів Маргаріті Сімоньян після заяв, що Максим Галкін гей
Потап відповів Маргаріті Сімоньян після заяв, що Максим Галкін гей / Фото: instagram.com/realpotap, Скріншот з YouTube

Говоряча голова путінської пропаганди назвала Галкіна геєм, який одружився з "літньою жінкою". Потап у себе в Instagram вирішив прокоментувати гучну заяву пропагандистки.

Макс перш за все – людина, яка дуже любить свою Батьківщину і вміє бути чесним артистом, а Алла-легенда, що пережила і впевнений переживе ще безліч правителів і таких клоунес, Мега Величина Світового рівня!

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Український репер запропонував Симоньян розповісти правду про орієнтацію інших артистів.

Але якщо вже в хід пішли палиці, то давайте поколупаємо ними в придворних артистах – Кіркорових, Баскових, Лазаревих ... не з тими ви дамочка переходите на особистості ... чекаємо Макса і Аллу на концертах, після повної Перемоги України над Путіним і вашою мерзопакістю

Раніше російський актор Олексій Панін, який підтримав Україну, зробив публічну заяву про сексуальну орієнтацію рашиста Миколи Баскова.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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