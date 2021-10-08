Потап заговорив про повернення дуету "Потап і Настя" (відео)

Потап розповів про "повернення" дуету Потап і Настя / Фото: YouTube

У новому інтерв'ю для "Зіркового шляху" продюсер і виконавець Олексій Потапенко ексклюзивно розповів про відродження колись популярного дуету. Але співати будуть вже не Потап і Настя, а старше покоління.

Ми дізналися, що свати Лідія Каменських і Андрій Потапенко готують спільний проєкт. Оце новина!

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Батько пише пісні, він грає на всіх музичних інструментах. Мій батько написав нещодавно три пісні і ми зробили аранжування. І вони вирішили записувати, тобто мій батько, Ліда Каменських і ще когось долучать до цього, – поділився Потап.

Дивіться уривок з інтерв'ю Потапа в сюжеті:

Цілком ймовірно, в Україні скоро з'явиться два хітмейкери під одним прізвищем. До речі, Потап зізнався, що на підході ще одна пісня від дуету Лідії Каменських і Алли Кудлай.

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Для Алли Кудлай та для мами Насті теж у мене є пісня, я написав, – додав артист.

Цікаво, що про це все думає Настя Каменських? Можливо вона сама готує дует з кимось відомим? Нещодавно, наприклад NK, прийшла на концерт до Любові Успенської і виконала разом із нею пісню "Ти ж не забув".

Після цього на Настю обрушилася хвиля хейту в соцмережах, та кому, як не зіркам звикати до цього.

А Успенська, до речі, після концерту заглянула в гості до зіркової пари – Потапа та Насті. Там вони з Каменських знову заспівали, але вже українські пісні.

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Що ми пам'ятаємо про дует "Потап і Настя"

Протягом 11 років "Потап і Настя" були одним з найуспішніших дуетів України. Вони випускали хіти один за іншим, збирали аншлаги і знімали кліпи, які хотілося переглядати знову.

У 2017-му Потап і Настя повідомили про паузу у спільній музичній роботі. Після цього з'явилися ПТП і NK.

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