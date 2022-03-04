Потап заявив, що йому загрожують російські окупанти: "Отже, ми все робимо правильно"

Реперу та продюсеру Потапу загрожують російські окупанти / Фото: instagram.com/realpotap

Як і багато інших знаменитостей, Потап закликає Росію негайно припинити війну в Україні. Мабуть, така позиція артиста не сподобалася російським окупантам та прихильникам кривавого режиму Путіна, адже Потап уже отримав повідомлення із загрозою.

"Ми тебе знайшли, чекай на гостей", – таке повідомлення з російського номера надійшло на мобільний телефон Потапа.

Скріншот: Instagram

В описі до скріншота, який Олексій Потапенко (справжнє ім'я репера) розмістив у Instagram, він зазначив, що й надалі говоритиме про жах війни, яку почала РФ на території України.

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О! Пішли погрози! Виходить, ми все робимо правильно! Значить, голоси, які кажуть правду, чутні! Значить, ми продовжуватимемо говорити про жах війни, яку почала Росія! І те, що ми захищаємо нашу землю – справа честі, справа совісті, справа кожного, хто любить Україну. Знаю, що я не один такий, погрози полетіли у бік усіх, хто відкриває очі на "спец.операцію", яка є Геноцидом та Війною з боку Путіна.

Також артист зазначив, що раніше він, можливо, і злякався б подібних повідомлень, але зараз це у нього викликає зовсім інші емоції – злість та ненависть до тих, хто несе війну.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна просвітила росіян в ефірі російської програми .

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