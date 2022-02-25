Потап закликав Росію припинити війну проти України: Нам не потрібен ваш "рускій мір"

Український репер емоційно звернувся до росіян з вимогою припинити кровопролиття в Україні

Потап закликав Путіна припинити війну. / Фото: instagram.com/realpotap

Зірки активно продовжують підтримувати українців та закликати Кремль припинити війну. Так, Надя Дорофєєва просить російських фанатів вплинути на ситуацію, а Потап вимагає від ворогів забиратись з нашої Землі.

В Instagram артист опублікував моторошне відео з Києва, де танк наїхав на авто та вбив цивільну людину. Репер заявив, що українцям не потрібна війна:

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Це Київ, це ваші (російські) танки вбивають наших людей. Це ваша війна проти нас! Нам не потрібний ваш "русскій мир"! Забирайтеся з Нашої Землі! Зупиніть кровопролиття! Ми не пробачимо Вам! Російські танки вбили українського водія! Подивіться на це вбивство, світ! Не мовчи Європо! Ти наступна! Допоможіть нам! США і ціла світова спільнота!! Україна! Моя Люба, Тримайся! Ви наші герої! Слава ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ! – написав Потап.

Також артист додав пост з гаслами "Путін зупинись! Росія зупинись! Ні війні!". Потап закликав росіян допомогти зупинити це:

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Українці, ми не одні, з нами цілий світ. Нас вже підтримали багато культурних діячів з Заходу. Зокрема, Анджеліна Джолі висловила своє хвилювання, Джаред Лето закликав українців берегти себе. Також Віра Фарміга підтримала наш народ.

Все буде Україна!