Втрата смаку і панічні атаки: українські зірки розповіли про неприємні наслідки COVID-19

Іноді наслідки цієї хвороби турбують сильніше ніж її симптоми: в основному, це тимчасове "відключення" деяких органів чуттів. Дружина українського коміка Юрія Ткача Вікторія після перенесеного COVID-19 вже рік не відчуває запахи.

Спочатку зникли на два тижні, потім якось з'являлися і знову зникли. Ніхто нічого не знає, як з цим боротися, що робити, – розповідає Вікторія.

Смакові рецептори Вікторії також постраждали:

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Смаки є, але вони спотворені. Вони не такі, як були. І половина їжі абсолютно по-іншому для тебе відкривається. Тому приготування для мене – це якийсь квест. Я питаю у Лізи, у Юри, чи не пересолила я, чи смачно їм, – ділиться дружина Юрія Ткача.

Вікторія Ткач вже рік не відчуває запахів після коронавірусу / Фото: Инстаграм

Погіршення емоційного стану – типовий результат після одужання:

Втрата будь-якої складової навколишнього світу, звичайно, призводить до дезадаптації і невротичних розладів, тому що, коли ми не відчуваємо запах або смак, щось позитивне, хороше, коли ми цього позбавляємося, все злить і в світі. Це відчувається, як самотність, тому що ми не можемо повноцінно жити, – пояснює психіатр Світлана Ісаєнко.

Саме з такими наслідками зіткнулася дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина:

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Був постковідний синдром, були такі панічні атаки, такий нервовий стан, – зізнається Христина.

Дівчина Володимира Остапчука Христина / Фото: instagram.com/kristygor

Що таке панічні атаки вперше відчула на собі саме після коронавірусу і співачка NK:

На COVID-19 я перехворіла в легкій формі, подумала: "І все?" Але через два тижні відразу ж у мене почалися панічні атаки. Після першої панічної атаки, яка у мене була, я потрапила до лікарні. Я була в шоці, не знала, що з цим робити, адже я ніколи з цим взагалі не зустрічалася. Але мені сказали: це нормально, головне не панікувати, – розповідає Настя Каменських.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

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При перших ознаках депресії варто відразу звернутися до лікаря, як це зробив дизайнер Андре Тан:

У мене наклався і COVID, плюс ще ця депресія, мені прям взагалі не хотілося жити реально. І тільки завдяки психотерапевту я вийшов з цього стану, – ділиться Андре.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Довго не міг прийти до тями від перенесеного коронавірусу і співак Павло Зібров. На COVID-19 він хворів двічі: перший раз – в легкій формі, а другий – у вкрай важкій.

Уже з температурою 39 мене забрали до лікарні, де я пролежав 11 днів. Був уже в масці кисневій. Потім занепад сил був страшний. Десь півроку я відчував, що у мене не ті сили. З апетитом було погано. Киснева недостатність все одно була, сатурація зменшена, досі вона так. Слова іноді забуваю в піснях , – зізнається Зібров.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

З якими наслідками зіткнулися Мішель Андрате, Наталя Денисенко, Катерина Кухар та інші – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

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