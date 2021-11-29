Дивіться "унікальне" фото доньки Сєдокової, яка живе з батьком у США: Так виросла, очманіти!

Яніс Тімма показав, як виглядає 10-річна Моніка. / Фото: janis.timma

Після розлучення Ганна Сєдокова, яка нещодавно згадала зради першого чоловіка Валентина Белькевича, та її другий обранець, бізнесмен Максим Чернявський серйозно конфліктували через Моніку. Так, чоловік був категорично проти того, аби донька проживала з матір'ю і всіляко намагався позбавити співачку батьківських прав.

Згодом колишнім вдалося врегулювати всі спірні питання. І нині Ганна періодично відвідує доньку у Каліфорнії.

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Сама зірка у одному інтерв'ю зізнавалась, що їй важко було розлучатись із донькою. За словами Ані, їхні зустрічі – найдорогоцініше у її житті.

Це неймовірне щастя, коли ти можеш обіймати свою дитину! Наше життя непередбачуване, ми живемо, радіємо, сумуємо, а потім у якийсь момент у тебе — сильної, самодостатньої, розумної жінки — забирають право обіймати свою дитину. Так що обіймайте дітей за будь-якої можливості, – поділилась артистка.

Зараз Моніці 10 років. Так як сама зіркова матуся не може публікувати фото з донькою в Мережі за умовами відповідної угоди, то спільною світлиною поділився її чоловік, баскетболіст Яніс Тімма.

Яніс, Анна та її троє дітей – син Гектор та доньки Аліна і Моніка. / Фото: janis.timma

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На фото зображені Сєдокова з Янісом та троє дітей артистки. Ймовірно, світлина зроблена під час прогулянки у США.

До речі, здається, сам Тімма натякнув, що у їхній сім'ї буде поповнення. Він привітав свого кохану з Днем матері та зазначив, що на світлині далеко не всі.

У нас ще немає фото, на якій ми всі разом, і навіть тут ми не всі. Але я хочу сказати, що ти, Аня, одна з найкращих. Твоя пристрасть і бажання показати та подарувати дітям найкраще життя – неймовірні. Залишайся такою завжди. Щасливий день місяця, – підписав фото Яніс.

Фоловери оцінили допис та зазначили, що Моніка дуже подорослішала та стала справжньою красунею. Деякі пишуть, що дівчинка успадкувала неймовірну та ефективну красу від батьків:

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Як виросла Моніка, просто очманіти!

Нарешті всі діти разом, не вистачає вашого малюка)

Хоч у вас на сторінці середню донечку побачили. Ви справжній мужній мудрий чоловік і чудова людина! Гарна сім'я.

Найкрасивіше фото у Всесвіті.

Нагадаємо, у Ганни також є старша донька Аліна від покійного футболіста Валентина Белькевича, та син Гектор від підприємця Артема Комарова. Водночас у її коханого Яніса є син Крістіан від попередніх стосунків. Спільних дітей у пари немає.

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