Сєдокова згадала зради колишнього чоловіка: Переспав із половиною країни

Сьогодні співачка щаслива у шлюбі з молодшим на дев'ять років баскетболістом Янісом Тіммою. Однак позаду артистка має низку невдалих романів, які закінчувались скандально

Ганна Седокова зізналася, що лише з третім чоловіком Янісом Тіммою знайшла своє щастя. / Фото: Instagram

Першими "провальними" стосунками у 38-річної Ганни Сєдокової, яка заборонила синові слухати російськомовну музику, були з футболістом Валентином Белькевичем. Чоловік вперше розбив серце знаменитості.

Сєдокова зізнається, що хоч уже й виступала у популярному гурті "ВІА Гра", але була вкрай сором'язливою та наївною.

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Анна та Валентин одружилися у 2004 році, а через п'ять місяців у них з'явилася дочка.

Ганна Сєдокова і Валентин Белькевич. / Фото: Instagram

Я виходила з пологового будинку, будучи дружиною капітана найсильнішої команди, забезпеченої людини, з дерматиновою рожевою сумочкою в руках, на якій було намальовано плюшевого ведмедика. Я настільки була дитиною - згадала зірка в інтерв'ю программі "вМесте".

За словами Ані, Валентин, який був на 10 років старший за неї, активно та нахабно користувався її довірливістю. Навіть у той час, коли вона вже народила йому первістка.

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Ба більше, як зізналась Сєдокова, ексчоловік дозволяв собі крутити романи на стороні.

Я з цією сумкою, з дитиною та чоловіком, який уже переспав з половиною країни та мав рясні сексуальні контакти, – обурювалася зірка.

Сєдокова терпіла зради протягом двох років, а потім вирішила розлучитися з Валентином, доля якого склалася трагічно. Футболіст помер у віці 41 року від тромбоемболії.

Однак на цьому нещасливі стосунки у житті Сєдокової не закінчились. У ЗМІ неодноразово ходили чутки, що другий обранець зірки, бізнесмен Максим Чернявський також був зрадником. Хоча сам бізнесмен запевняє, що нібито особисто застукав Сєдокову з іншим. Хто правий – досі невідомо.

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Ганна Сєдокова і Максим Чернявський. / Фото: Instagram

Третій чоловік Ані – Артем Комаров - взагалі покинув дружину, коли та тільки народила їхнього спільного сина Гектора.

Ганна Сєдокова і Артем Комаров. / Фото: Instagram

Втім, не зважаючи на всі ці неприємності, зірка перестала лити сльози над розбитим серцем. Ганна зізнається, що насправді ніколи не любила і тільки з Янісом здобула бажане щастя.

Чоловікові Анни Седокової, Янису Тіммі, не виплачують зарплату / Фото: instagram.com/annasedokova

Як правило, перед принцом ти зустрінеш 38 дурнів, які тебе покалічять. Тому що ти нічого не розумієш, наївна дурочка. Розумію зараз, все моє життя було неймовірно яскраве, емоційне, з мегакрутими пригодами. Але це єдине і перше кохання зараз, — розповіла знаменитість.

Дивіться інтерв'ю Ганни Сєдокової для програмии "вМесте":

Зазначимо, Сєдокова вийшла заміж за Яніса Тімма у вересні 2020 року. Це вже третій шлюб співачки і другий – для баскетболіста. Спільних дітей у пари немає. Втім, у чоловіка від попередніх стосунків є син Крістіан. Сама співачка має трьох дітей.

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