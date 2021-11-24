Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Сєдокова згадала зради колишнього чоловіка: Переспав із половиною країни

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 14:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні співачка щаслива у шлюбі з молодшим на дев'ять років баскетболістом Янісом Тіммою. Однак позаду артистка має низку невдалих романів, які закінчувались скандально
Ганна Седокова зізналася, що лише з третім чоловіком Янісом Тіммою знайшла своє щастя.
Ганна Седокова зізналася, що лише з третім чоловіком Янісом Тіммою знайшла своє щастя. / Фото: Instagram

Першими "провальними" стосунками у 38-річної Ганни Сєдокової, яка заборонила синові слухати російськомовну музику, були з футболістом Валентином Белькевичем. Чоловік вперше розбив серце знаменитості.

Сєдокова зізнається, що хоч уже й виступала у популярному гурті "ВІА Гра", але була вкрай сором'язливою та наївною.

Реклама

Анна та Валентин одружилися у 2004 році, а через п'ять місяців у них з'явилася дочка.

Ганна Сєдокова і Валентин Белькевич.
Ганна Сєдокова і Валентин Белькевич. / Фото: Instagram

Я виходила з пологового будинку, будучи дружиною капітана найсильнішої команди, забезпеченої людини, з дерматиновою рожевою сумочкою в руках, на якій було намальовано плюшевого ведмедика. Я настільки була дитиною - згадала зірка в інтерв'ю программі "вМесте".

За словами Ані, Валентин, який був на 10 років старший за неї, активно та нахабно користувався її довірливістю. Навіть у той час, коли вона вже народила йому первістка.

Реклама

Ба більше, як зізналась Сєдокова, ексчоловік дозволяв собі крутити романи на стороні.

Я з цією сумкою, з дитиною та чоловіком, який уже переспав з половиною країни та мав рясні сексуальні контакти, – обурювалася зірка.

Сєдокова терпіла зради протягом двох років, а потім вирішила розлучитися з Валентином, доля якого склалася трагічно. Футболіст помер у віці 41 року від тромбоемболії.

Однак на цьому нещасливі стосунки у житті Сєдокової не закінчились. У ЗМІ неодноразово ходили чутки, що другий обранець зірки, бізнесмен Максим Чернявський також був зрадником. Хоча сам бізнесмен запевняє, що нібито особисто застукав Сєдокову з іншим. Хто правий – досі невідомо.

Реклама

Ганна Сєдокова і Максим Чернявський.
Ганна Сєдокова і Максим Чернявський. / Фото: Instagram

Третій чоловік Ані – Артем Комаров - взагалі покинув дружину, коли та тільки народила їхнього спільного сина Гектора.

Ганна Сєдокова і Артем Комаров.
Ганна Сєдокова і Артем Комаров. / Фото: Instagram

Втім, не зважаючи на всі ці неприємності, зірка перестала лити сльози над розбитим серцем. Ганна зізнається, що насправді ніколи не любила і тільки з Янісом здобула бажане щастя.

Чоловікові Анни Седокової, Янису Тіммі, не виплачують зарплату
Чоловікові Анни Седокової, Янису Тіммі, не виплачують зарплату / Фото: instagram.com/annasedokova

Як правило, перед принцом ти зустрінеш 38 дурнів, які тебе покалічять. Тому що ти нічого не розумієш, наївна дурочка. Розумію зараз, все моє життя було неймовірно яскраве, емоційне, з мегакрутими пригодами. Але це єдине і перше кохання зараз, — розповіла знаменитість.

Дивіться інтерв'ю Ганни Сєдокової для програмии "вМесте":

Зазначимо, Сєдокова вийшла заміж за Яніса Тімма у вересні 2020 року. Це вже третій шлюб співачки і другий – для баскетболіста. Спільних дітей у пари немає. Втім, у чоловіка від попередніх стосунків є син Крістіан. Сама співачка має трьох дітей.

Більше новин про співачку:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти