Сєдокова згадала зради колишнього чоловіка: Переспав із половиною країни

Першими "провальними" стосунками у 38-річної Ганни Сєдокової, яка заборонила синові слухати російськомовну музику, були з футболістом Валентином Белькевичем. Чоловік вперше розбив серце знаменитості.
Сєдокова зізнається, що хоч уже й виступала у популярному гурті "ВІА Гра", але була вкрай сором'язливою та наївною.
Анна та Валентин одружилися у 2004 році, а через п'ять місяців у них з'явилася дочка.
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Я виходила з пологового будинку, будучи дружиною капітана найсильнішої команди, забезпеченої людини, з дерматиновою рожевою сумочкою в руках, на якій було намальовано плюшевого ведмедика. Я настільки була дитиною - згадала зірка в інтерв'ю программі "вМесте".
За словами Ані, Валентин, який був на 10 років старший за неї, активно та нахабно користувався її довірливістю. Навіть у той час, коли вона вже народила йому первістка.
Ба більше, як зізналась Сєдокова, ексчоловік дозволяв собі крутити романи на стороні.
Я з цією сумкою, з дитиною та чоловіком, який уже переспав з половиною країни та мав рясні сексуальні контакти, – обурювалася зірка.
Сєдокова терпіла зради протягом двох років, а потім вирішила розлучитися з Валентином, доля якого склалася трагічно. Футболіст помер у віці 41 року від тромбоемболії.
Однак на цьому нещасливі стосунки у житті Сєдокової не закінчились. У ЗМІ неодноразово ходили чутки, що другий обранець зірки, бізнесмен Максим Чернявський також був зрадником. Хоча сам бізнесмен запевняє, що нібито особисто застукав Сєдокову з іншим. Хто правий – досі невідомо.
Третій чоловік Ані – Артем Комаров - взагалі покинув дружину, коли та тільки народила їхнього спільного сина Гектора.
Втім, не зважаючи на всі ці неприємності, зірка перестала лити сльози над розбитим серцем. Ганна зізнається, що насправді ніколи не любила і тільки з Янісом здобула бажане щастя.
Як правило, перед принцом ти зустрінеш 38 дурнів, які тебе покалічять. Тому що ти нічого не розумієш, наївна дурочка. Розумію зараз, все моє життя було неймовірно яскраве, емоційне, з мегакрутими пригодами. Але це єдине і перше кохання зараз, — розповіла знаменитість.
Дивіться інтерв'ю Ганни Сєдокової для програмии "вМесте":
Зазначимо, Сєдокова вийшла заміж за Яніса Тімма у вересні 2020 року. Це вже третій шлюб співачки і другий – для баскетболіста. Спільних дітей у пари немає. Втім, у чоловіка від попередніх стосунків є син Крістіан. Сама співачка має трьох дітей.
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