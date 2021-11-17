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Анна Сєдокова заборонила 4-річному синові слухати російськомовну музику, і ось чому

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 15:16
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Багатодітна мама Анна Сєдокова поскаржилася у себе в соцмережах на музичний смак сина Гектора
Анні Сєдокова розповіла, чому її син тепер не слухає пісні російською мовою
Анні Сєдокова розповіла, чому її син тепер не слухає пісні російською мовою / Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Сєдокова, яка нещодавно опублікувала тривожні повідомлення , заявила, що посварилася з сином через його музичні уподобання

Син сказав сьогодні, що мене не любить. Ми посварилися через музику. У нього жахливий музичний смак. Я завжди фільтрувала, що ми слухаємо у сім'ї. Джаз та класичне піано завжди у моїх вухах. За вечерею або коли ми просто шаленіємо. Але настав момент, коли він випадково потрапив до компанії дітей-аматорів "сук" та "жоп". І понеслося, – написала співачка в Instagram.

Анна Сєдокова пояснила, чому не дозволяє синові слухати російськомовну музику
Анна Сєдокова пояснила, чому не дозволяє синові слухати російськомовну музику / Фото: instagram.com/annasedokova

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Співачка активно веде соцмережі та часто ділиться яскравими фото. Виявляється, дуже просто робити знімки, які привернуть увагу.

Сєдокова стала називати імен виконавців з плейлиста чотирирічного Гектора. Але за словами Анни, кожна пісня, яку включає син, гірша за попередню. Вуха артистки "наливаються кров'ю"

І я не лише про текст. Я про посил, про позиціонування жінки. Ти мені смокчи і мовчи. Він, звісно, не розуміє, думає, що це про молоко. І я не знімаю зараз із себе відповідальності, прошу помітити! – зазначила Анна Сєдокова.

Тепер Анна вирішила більше не включати синові російськомовну музику, виняток вона готова зробити тільки для дитячих пісень . Сєдокова наголосила, що не звинувачує виконавців таких треків. Тепер співачка має намір виправляти ситуацію.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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