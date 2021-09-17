Пожежа в 1985-му і зворушлива історія кохання: що відомо про новому серіалі "Материнське серце"

Кадр із серіалу «Материнське серце» / Фото: пресслужба

Події картини розпочинаються у 1985 році, тож кіношникам довелося попрацювати над відтворенням антуражу кінця минулого століття і пошуком необхідного реквізиту.

Нагадаємо, раніше була заявлена точна дата прем'єри серіалу "Топтун" .

Головний герой історії "Материнське серце" – пожежник Григорій Вершинін. Чоловік важко переживає розрив з уже колишньою нареченою Вікою, лікарем, яка покинула його заради Самойлова, головлікаря лікарні. Та одного разу все змінюється – під час пожежі в будівлі дитячої бібліотеки ледь не гине одна зі співробітниць, Ольга. З вогню Ольгу рятує Григорій. Вони закохуються одне в одного і одружуються.

Через дев'ять місяців Ольга народжує в пологовому будинку двох здорових хлопчиків. Пара щаслива, проте в ту ж ніч на їхньому шляху стає Віка, яка тепер завідує цим пологовим будинком. З цього моменту життя героїв розділиться на "до" і "після".

Кадр із серіалу "Материнське серце" / Фото: пресслужба

У новому мінісеріалі знялися актори Ірина Таранник, Інна Мірошниченко, Олексій Яровенко, Олександр Нікітін, Владислав Романиченко, Артем Каюн, Максим Боряк, Артур Логай.

За словами режисера фільму Павла Тупика, картина охоплює великий часовий відрізок. Зав'язка відбувається ще в 90-і роки минулого століття, а далі події в кожній наступній серії розгортаються з періодичністю у 12 років. Тим складніше і водночас цікавіше перед знімальною групою стояло завдання з модернізації локацій, де відбувалися основні дії, через різну кількість років.

Наскільки ми з цим впоралися – нехай оцінить глядач! Але відкрию секрет, що нам вдалося знайти, наприклад, лікарню, де є прекрасний сучасний корпус і блок, де час ніби зупинився в середині 80-х. Звичайно, на жаль для реальних пацієнтів, але на щастя для нас – творців цього серіалу. Також ми відшукали пожежну частину, в якій є як сучасні автомобілі, так і авто 1985 року! Це велика удача! - каже Павло Тупик.

Кадр із серіалу "Материнське серце" / Фото: пресслужба

Складність роботи над фільмом полягала і у виборі легкових автомобілів для головних героїв. Відшукати транспортні засоби "на ходу" кінця минулого століття в хорошому стані – це завдання з кожним роком стає все складнішим.

Досить хвилюючою, згадує режисер, була зміна зі зйомками пожежі в підвалі бібліотеки. Адже там зберігаються цінні книги не тільки за сюжетом фільму.

У реальному житті – це справжнє сховище! Тому після кожного дубля ми виводили акторів, щоб провітрити приміщення від піротехнічного диму, – розповідає Павло Тупик.

Серіал "Материнське серце" / Фото: прес-служба

Оператор-постановник фільму – Олександр Клименко. Художник-постановник – Олена Остапенко. Продюсери – Вікторія Корогод, Наталія Стрибук, Ірина Заря, Ірина Чемерис. Зйомки проходили в Києві та Київській області у 2021 році.

Дивіться прем'єру 4-серійної картини "Материнське серце" в суботу о 16:00 на телеканалі "Україна".

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