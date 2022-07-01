Ганьба у прямому ефірі: Юрій Бардаш звинуватив українських артистів у рекламі війни та нацизмі. Що ще?

Юрій Бардаш оскандалився у прямому ефірі / Фото: Колаж: Сьогодні

Учора, 30 червня, скандальний продюсер порівнював українців із нацистами фашистської Німеччини. Після шквалу критики Юрій анонсував прямий ефір у себе в Instagram увечері, 1 липня. І краще б для своєї репутації він цього не робив. Сказані слова шокували глядачів, серед яких було чимало зіркових колег. Бардаша, наприклад, слухав Антон Вельбой. Який нещодавно заявив про те, що більше він із продюсером не співпрацює.

"Українські артисти рекламують війну"

Усіх представників шоу-бізнесу, які їздять по світу з благодійними концертами та волонтерять, Бардаш назвав нацистами. Також одіозний продюсер звинуватив колег у рекламі війни. А усі виступи назвав марнославством.

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Дісталося Сергію Притулі та його ініціативі зі збору 500 млн гривень на купівлю турецьких "Байрактарів" для ЗСУ. Телеведучого та його команду Бардаш звинуватив у корупції.

Усі, хто збирає на "Байрактари", усі крадуть гроші з цих фондів, бо там, здається, 30% в кишеню кладеться одразу. І за ці гроші всі живуть чудово. А ви віддайте останню копійку, простий народе, – сказав Бардаш.

Продюсер дав зрозуміти – він не підтримує всіх, хто викладає сториз про війну в Україні. А тих "шоуменів", які роблять це, засудив у популяризації ненависті до росіян. Глядачі прямого ефіру були шоковані.

Глядачі прямого ефіру були шоковані. Скріншот: Instagram/george.bardash

Про Росію та громадянство

Під час прямого ефіру Бардаш дав зрозуміти: він не проти "русского мира" в Україні. Народи колишнього СРСР називав братніми. А фраза: "Ми нічим не краще, ніж білоруси та росіяни" викликала обурення в коментарях. Що ж буде, коли знаменитості подивляться запис висновків Юрія? Складно уявити.

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Замість того, щоб разом плакати, українці почали називати росіян свинособаками. А в російському суспільстві відбулася консолідація, – підсумував Бардаш.

Також Юрій зізнався: він із 2007 року мав справи з РФ. Які саме не уточнив.

Потенціал цієї країни не зрівняється з жодною країною світу, – сказав шанувальник РФ.

А ось наявність у себе російського паспорта Бардаш не підтвердив. Назвавши розмови про громадянство чутками.

"Я не знаю, хто такий Бандера". Проблеми Бардаша з історією

У ході прямого ефіру продюсер дав зрозуміти – що в ситуації в рідній країні він не орієнтується. Ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі він перемістив до Харкова. Не міг точно сказати, що відбувалося в Україні 2014 року на Майдані, бо "тоді було багато вечірок у країні, та наркотиків".

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Скандальний прямий ефір Бардаша. Скріншот: Instagram/george.bardash

Хто такий Степан Бандера продюсер не в курсі. Так і сказав. Мабуть, тому Бардаш назвав його Бендерою. Слоган "Україна понад усе" відніс до кланового угруповання. І всіх, хто вимовляє його, порівняв з чередою корів.

Фразу "Слава Україні" Бардаш шанує. А от "Україна понад усе" вважає фашизмом. І радить усім подивитися двогодинний фільм на його сторінці на цю тему

Глядачі дорікнули Бардашу за неосвіченість. Скріншот: Instagram/george.bardash

Де зараз Юрій Бардаш?

У прямому ефірі продюсер зізнався: 21 лютого він із родиною відлетів на Шрі-Ланку. Там 23 лютого він відсвяткував своє 39-річчя. Зараз же одіозний продюсер у Грузії.

Багато глядачів прямого ефіру запитували у коментарях у Бардаша, де конкретно. Але відповіді не отримали. Що ж, все найцікавіше лише починається. Чекаємо на реакцію знаменитостей.

Юрій Бардаш не відповів на запитання, де саме в Грузії перебуває. Скріншот: Instagram/george.bardash

Подивитися першу частину скандального інтерв'ю ви вже можете на нашому YouTube каналі. (ЗАВАНТАЖУЄТЬСЯ, зайдіть, будь ласка, на строінку трохи пізніше)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Аллі Пугачовій рашисти погрожують оприлюдненням компромату на співачку.