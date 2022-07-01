Позор в прямом эфире: Юрий Бардаш обвинил украинских артистов в рекламе войны и нацизме. Что еще?

Юрий Бардаш оскандалился в прямом эфире / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 30 июня, скандальный продюсер сравнивал украинцев с нацистами фашистской Германии. После шквала критики Юрий анонсировал прямой эфир у себя в Instagram вечером, 01 июля. И лучше бы для своей репутации он этого не делал. Сказанные слова шокировали зрителей, среди которых было немало звездных коллег. Речь Бардаша, например, слушал Антон Вэльбой. Который недавно заявил о том, что больше он с продюсером не сотрудничает.

"Украинские артисты рекламируют войну"

Всех представителей шоу-бизнеса, которые колесят по миру с благотворительными концертами и волонтерят Бардаш назвал нацистами. Также, одиозный продюсер обвинил коллег в рекламе войны. А все выступления назвал тщеславием.

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Досталось Сергею Притуле и его инициативе по сбору 500 млн гривен на покупку турецких "Байрактаров" для ЗСУ. Телеведущего и его команду Бардаш обвинил в коррупции.

Все ребята, которые собирают на "Байрактары", все крадут деньги с этих фондов, потому что там кажется 30% на карман кладется сразу. И за эти деньги все живут прекрасно. А вы отдайте последнюю копейку, простой народ, – сказал Бардаш.

Продюсер дал понять – он не поддерживает всех, кто выкладывает сториз про войну в Украине. А тех "шоуменов" которые делают это засудил в популяризации ненависти к росиянам. Зрители прямомого эфира мягко говоря были в шоке.

Зрители прямого эфира были мягко говоря шокированы. Скриншот: Instagram/george.bardash

Про Россию и гражданство

В ходе прямого эфира Бардаш дал понять: он не против "русского мира" в Украине. Народы бывшего СССР называл братскими. А фраза "мы ничем не лучше чем белорусы и россияне" вызвала бурю негодования в комментариях. Толи еще будет, когда знаменитости посмотрят запись умозаключений Юрия.

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Вместо того чтобы вместе плакать, украинцы начали называть россиян свинособаками. А в российском обществе произошла консолидация, – подытожил Бардаш.

Также, Юрий признался: он с 2007 года имел дела с РФ. Какие именно не уточнил.

Потенциал этой страны не сравнится ни с одной страной мира, – сказал любитель РФ.

А вот наличие у себя российского паспорта Бардаш не подтвердил. Назвав разговоры о гражданстве слухами.

"Я не знаю кто такой Бандера". Проблемы Бардаша с историей

В ходе прямого эфира продюсер дал понять – по ситуации в родной стране он не ориентируется. Ракетный удар по роддому в Мариуполе он переместил в Харьков. Не мог точно сказать что происходило в Украине в 2014 году на Майдане, так как "тогда было много вечеринок в стране и наркотиков".

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Скандальный прямой эфир Бардаша. Скриншот: Instagram/george.bardash

Кто такой Степан Бандера продюсер не в курсе. Так и сказал. Видимо поэтому Бардаш назвал его Бендерой. Слоган "Україна понад усе" отнес к клановой группировке. И всех кто произносит его сравнил со стадом коров.

Фразу "Слава Україні" Бардаш уважает. А вот "Україна понад усе" считает фашизмом. И советует всем посмотреть двухчасовой фильм на его странице по этой теме.

Зрители упрекнули Бардаша в необразованности. Скриншот: Instagram/george.bardash

Где сейчас Юрий Бардаш?

В прямом эфире продюсер признался: 21 февраля он с семьей улетел на Iри-Ланку. Там 23 февраля он отпраздновал свое 39-летие. Сейчас же одиозный продюсер в Грузии.

Многие зрители прямого эфира спрашивали в комментариях у Бардаша где конкретно. Но ответа не получили. Что же, все самое интересное только начинается. Ждем реакцию знаменитостей.

Юрий Бардаш не ответил на вопрос где именно в Грузии находтся. Скриншот: Instagram/george.bardash

Посмотреть первую часть скандального интервью вы можете на нашем YouTube канале. (ЗАГРУЖАЕТСЯ, зайдите пожалуйста на страницу чуть позже)

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