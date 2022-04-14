"Залиште вже мене у спокої!": Гейлі Бібер знову зацькували фанати Селени Гомес

Здавалося, з моменту, коли Джастін Бібер і Гейлі Болдуїн одружилися пройшло достатньо часу. Але фанати Селени Гомес – колишньої дівчини Джастіна, не можуть пробачити співакові весілля з іншою. Звісно, армія фанатів Селени відіграється на Гейлі.
Напередодні модель поскаржилася, що їй знову не дають спокою і звинувачують у тому, чого вона навіть не робила. Нагадаємо, що Бібер закрутив роман із Гейлі вже після розриву із Селеною.
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Гейлі Бібер опублікувала відео в TikTok і поскаржилася на цькування з боку користувачів, які залишають образливі коментарі під кожним її постом у соцмережах і практично завжди нагадують їй про Селену Гомес.
Люди, які пишуть це в коментарях щоразу, коли я щось публікую, дайте мені спокій. Я займаюсь своїми справами. Я нічого не роблю, нічого не говорю. Залиште мене в спокої, будь ласка. Минуло вже достатньо часу, щоб дати мені спокій. Я благаю вас. Це моє єдине прохання. Будьте нещасні де-небудь в іншому місці, будь ласка, – звернулася до хейтерів Гейлі Бібер.
@haileybieber
this is for you guys in my comments every single time I postoriginal sound – Hailey Bieber
У Джастіна Бібера та Селени Гомес були тривалі стосунки, протягом яких вони часто розлучалися і сходилися. Остаточно вони розірвали зв'язок у 2018 році.
Нещодавно, у березні, 25-річна Гейлі Бібер опинилася на лікарняному ліжку із серйозним діагнозом – у моделі виявили ураження головного мозку.
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