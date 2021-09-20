Свято дітей Пугачової організувало агентство, яке належить Кіркорову

Філіпа Кіркорова не запросили на день народження дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

На святі були різноманітні частування з персонажами фільмів , тематична музика, світлові мечі і безліч запрошених. Серед гостей були присутні Крістіна Орбакайте, Нікіта Пресняков з дружиною, діти бізнесменів і знаменитостей. А от Філіпа Кіркорова і його спадкоємців на святі не помітили.

День народження Лізи і Гаррі Галкіних / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Не привітав співак двійнят і в соцмережах. Подейкують, що Алла Пугачова і Філіпа Кіркоров вже давно знаходяться в сварці. Сама артисти ніяк не коментують чутки.

Але Telegram-канал "Неопра, блін" звернув увагу на те, що агентство дитячих свят Phill Party, яке раніше належало Кіркорову, займалося організацією свята для двійнят.

Крістіна Орбайкате і Максим Галкін відмітили організаторів дитячої вечірки у себе в соцмережах.

До слова, кілька тижнів тому в ЗМІ з'явилася інформація, що співак закрив багатомільйонний бізнес.

У мене закінчився контракт з моїм минулим директором, який займався цим проектом, тому його більше не існує, – говорив артист про свій бізнес виданню StarHit.

Агентство Phill Party Кіркоров відкрив після народження дітей, Алли-Вікторії і Мартіна. За час свого існування компанія організувала кілька десятків вечірок для сімей зірок шоу-бізнесу.

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