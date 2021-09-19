Пугачова і Галкін відсвяткували восьмиліття дітей у стилі Зоряних воєн (фото)

Іменинники Ліза і Гаррі привітали зі своїм днем народження батьків, прочитавши для них вірш, який Максим Галкін зняв на відео, поки діти не бачили.
Після цього іменинники разом із батьками вирушили святкувати восьмиріччя в колі друзів. Примадонна та її чоловік порадували малят неймовірним шоу в стилі фільмів "Зоряні війни" – на святі навіть був Дарт Вейдер.
Фотографіями і відео Максим Галкін поділився в Instagram.
Діти були одягнені у все біле, а Алла Борисівна обрала для святкового вечора чорну довгу сукню. До родини також приєдналися Крістіна Орбакайте та її син зі своєю коханою.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Дочка Пугачової також опублікувала в соцмережі знімки зі свята:
До слова, нещодавно онук Алли Борисівни – Нікіта Пресняков – повідомив, що у нього виявили доброякісну пухлину. Однак музикант постійно зайнятий роботою над декількома проеєктами.
Які таланти є у дітей зірок – дивіться в сюжеті:
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