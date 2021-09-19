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Пугачова і Галкін відсвяткували восьмиліття дітей у стилі Зоряних воєн (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
19 вересня, 14:09
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Вчора близнюки Пугачової і Галкіна відзначали день народження. Зіркові діти вітали не тільки одне одного, але й батьків, а ті влаштували їм справжнє свято
Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Лізою і Гаррі
Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Лізою і Гаррі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Іменинники Ліза і Гаррі привітали зі своїм днем народження батьків, прочитавши для них вірш, який Максим Галкін зняв на відео, поки діти не бачили.

Після цього іменинники разом із батьками вирушили святкувати восьмиріччя в колі друзів. Примадонна та її чоловік порадували малят неймовірним шоу в стилі фільмів "Зоряні війни" – на святі навіть був Дарт Вейдер.

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Фотографіями і відео Максим Галкін поділився в Instagram.

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Діти були одягнені у все біле, а Алла Борисівна обрала для святкового вечора чорну довгу сукню. До родини також приєдналися Крістіна Орбакайте та її син зі своєю коханою.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Дочка Пугачової також опублікувала в соцмережі знімки зі свята:

До слова, нещодавно онук Алли Борисівни – Нікіта Пресняков – повідомив, що у нього виявили доброякісну пухлину. Однак музикант постійно зайнятий роботою над декількома проеєктами.

Які таланти є у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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