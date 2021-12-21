Перервали мовчання: Паркер, Ніксон та Девіс виступили проти Нота, звинуваченого у насильстві

Зірки "Сексу у великому місті" виступили проти Кріса Нота після звинувачень у насильстві / Фото: HBO, instagram.com/chrisnothofficial/

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс нарешті висловилися про свого колегу Кріса Нота, після того, як кілька жінок звинуватили його у сексуальному насильстві.

Зіркова трійця підтримала можливих жертв актора, опублікувавши спільні заяви соцмережах.

Реклама

Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які вийшли вперед та поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це має бути дуже складно, і дякуємо їм за це, – написали акторки "Секс і місто".

Заява в Instagram Сари Джессікі Паркер / Скріншот: instagram.com/stories/sarahjessicaparker

Що відомо про скандал

Днями кілька жінок звернулися до The Hollywood Reporter з історіями про те, як зазнали насильства з боку Кріса Нота. Усі випадки відбувалися у різні роки.

Реклама

За словами однієї жінки, яка представилася як Зої, актор нібито зґвалтував її у квартирі в Лос-Анджелесі у 2004 році.

Кріс Нот може втратити кар'єру через секс-скандал / Фото: instagram.com/chrisnothofficial/

Другий інцидент стався у 20015 році. Тоді актор запросив молоду дівчину Ліллі на вечерю до ресторану і після кількох келихів запропонував послухати музику в нього вдома. Там одружений актор накинувся на дівчину.

Реклама

Кріс Нот заперечує заяви і називає все сказане жінками наклепом. При цьому він уже втратив контракт на 12 млн. доларів і його кар'єра під загрозою.