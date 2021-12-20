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Кріс Нот втратив угоду на 12 млн доларів через секс-скандал. Кар'єра актора під загрозою

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 22:15
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На зірку серіалу "Секс у великому місті" обрушилися звинувачення у згвалтуванні та домаганнях. Рекламодавці продовжують розривати контракти з актором через гучні заяви жертв
Кріс Нот ризикує втратити кар'єру через секс-скандал
Кріс Нот ризикує втратити кар'єру через секс-скандал / Фото: скріншот

Кріс Нот вже втратив рекламний контракт з компанією з виготовлення тренажерів , Ролик з актором вже видалили з Мережі Слідом за ним, як стало відомо, ще одна компанія розриває велику угоду з "Містером Бігом".

Окрім акторської кар'єри, Кріс Нот займається виробництвом текіли. Довгий час він є співвласником бренду "Ambhar Tequila".

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Кріс Нот із власною маркою текіли – instagram.com/ambhartequila/

За інформацією ЗМІ, через гучний секс-скандал, який розгорівся навколо імені актора, Нот втратив можливість заробити на великому постачанні алкоголю і втратив цілих 12 мільйонів доларів.

Такими темпами актор ризикує залишитися без рекламних контрактів та нових пропозицій. Адже всім відомо, що в Америці дуже серйозно відновити репутацію після звинувачень у харассменті.

До якого скандалу потрапив "Містер Біг"?

Журналісти Hollywood Reporter повідомили, що до них видання звернулися одразу дві жінки, які заявили про сексуальні домагання з боку Кріса Нота . Один з інцидентів стався у 2004, а другий на одинадцять років пізніше – у 2015.

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Пізніше в Мережі дізналися про ще один випадок, що стався в середині 1990-х, з моделлю Беверлі Джонсон. Вона кілька років тому розповідала, що Нот не лише переслідував її, а й погрожував убити її собаку. .

Кріс Нот всіляко заперечує причетність до злочинів і запевняє, що всі звинувачення на його адресу з боку хибних жінок.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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