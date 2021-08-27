Пригожин розлютився на Сосєдова через Пугачову

Йосип Пригожин заступився за Аллу Пугачову / Фото: instagram.com/alla_orfey, скриншот, instagram.com/prigozhin_iosif
Останнім часом Сергій Сосєдов став часто говорити про Аллу Пугачову. Не так давно музичний критик заявив, що співачка собі переоцінює і їй давно пора було піти зі сцени, називав нещасною жінкою . Сама співачка ніяк не прокоментувала висловлювання Сосєдова, а ось продюсер Йосип Пригожин обурений.
Все, що сьогодні робить Сергій Сосєдов стосовно жінки, матері і дружини – це свинство. По-хорошому, потрібно його засудити. Це обурливі вчинки з його боку – обговорювати брилу, легенду, людини, який нікого не чіпає, – сказав Пригожин в бесіді з ФАН.
Продюсер зазначив, що саме завдяки зіркам, в тому числі Аллі Пугачовій, Сергій Сосєдов зміг заробляти.
Ця людина, завдяки таким артистам, як Алла Борисівна, мав свій шматок хліба. Йому було про що писати . Повинно бути в принципі соромно подібні речі обговорювати, давати оцінку віку, втомі . Це просто неетично, – вважає Йосип Пригожин.
Чоловік Валерії впевнений, Алла Пугачова не звертає уваги на слова музичного критика.
Чому в ЗМІ ходили чутки про розставання Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться відео:
Інші висловлювання музичного критика:
- Сергій Сосєдов розповів, які пісні Філіпа Кіркорова варто було б заборонити.
- Сергій Сосєдов пояснив, чому Алла Пугачова стала популярнішою Софії Ротару.