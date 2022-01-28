Принц Чарльз боїться за репутацію своєї дружини та попросив допомоги у принца Вільяма

Принц Чарльз попросив принц Вільяма заступитися за Каміллу / Фото: Getty Images
Подейкують, що у своїх мемуарах принц Гаррі планує розкрити нові таємниці королівської родини. Найбільше виходу книги боїться принц Чарльз. За чутками, принц Гаррі може зашкодити репутації теперішньої дружини батька Каміллі та виставити її не в найкращому вигляді.
Принц Уельський намагається налагодити стосунки з молодшим сином. Якщо Гаррі не піде на контакт, Чарльз вирішив попросити у принца Вільяма допомоги. Про це пише The Sun.
Чарльз поділився своїми побоюваннями з Вільямом і дуже хоче, щоб він заступився за Каміллу, якщо книга торкнеться її, – розповів інсайдер.
Проте навряд чи Вільям вирішиться втрутитися у конфлікт батька та брата.
Імовірно, він спробує зберегти нейтралітет, – сказав інсайдер
Нагадаємо, мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Близько року онук королеви таємно працював над книгою разом із журналістом Джоном Джозефом Мерінгером.
Раніше стало відомо, що Єлизавета II подарувала дружині принца Чарльза звання, про який мріяла принцеса Діана.