Принц Чарльз вирішив помиритися з принцом Гаррі не просто так

Останнім часом королівські експерти активно обговорюють примирення принца Чарльза із сином. Поки одні радіють, інші припускають, що не просто так син королеви пішов на контакт із Гаррі

Принц Чарльз прагнути налагодити стосунки з принцом Гаррі через Каміллу / Фото: скриншот

Ще влітку принц Чарльз відмовлявся від зустрічей із принцом Гаррі, а тепер чекає на його приїзд до Британії. Королівські експерти вважають, що причиною таких змін могли стати мемуари герцога Сассекського.

Чарльз боїться, що у своїй книзі принц Гаррі виставить усіх своїх родичів не в кращому світі. Зокрема, нові одкровення молодшого сина можуть зашкодити репутації Камілли

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Чарльз дуже оберігає свою дружину. Останнє, що йому потрібно, – це образливе викриття Камілли. Особливо в рік святкування платинового ювілею правління королеви, – сказав інсайдер у бесіді з The Sun.

Принц Чарльз намагається налагодити стосунки з принцом Гаррі / Фото: Getty Images

Герцог Сассекський ніколи не схвалював стосунків Чарльза та Камілли.

Гаррі відданий своїй покійній матері і відчайдушно захищає її спадщину. Він ніколи не змириться з тим, що Камілла стала любов'ю до всього життя свого батька. Він визнає, що його ранні роки були складними і міг би публічно звинуватити Каміллу в тому, що вона спричинила його дитячі травми.

Як кажуть інсайдери, принц Чарльз під час приїзду сина до Британії хоче обговорити його книгу та вмовити Гаррі не писати про Каміллу.

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Раніше ми розповідали, що принц Гаррі хоче позиватися до уряду Британії .