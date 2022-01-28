Все було за згодою: адвокати принца Ендрю підтвердили його сексуальний зв'язок із 17-річною?

Принц Ендрю подав скаргу до суду у справі про зґвалтування / Фото: Getty Images

Юристи принца Ендрю намагаються довести його невинність. Напередодні адвокати звернулися до американського суду із заявою, в якій повідомляється, що син Єлизавети ІІ вимагає суду присяжних.

Крім того, захист герцога Йоркського наполягає, що Вірджинія Джуффре не має законних підстав для порушення справи в США, оскільки вона постійно проживає в Австралії, пише The Mirror.

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Нагадаємо, саме Джуффре заявила, що принц Ендрю зґвалтував її, коли їй було 17 років. Член королівської сім'ї заперечує свою провину і взагалі стверджує, що не знайомий із Вірджинією.

Однак у Мережі є світлина, зроблена в 2001 році, на якій молодий принц Ендрю зображений поруч зі своєю обвинувачкою.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

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Водночас адвокати герцога заявили, що, "якщо між принцом та Вірджинією Джуфре і відбувалася якась "сексуальна активність", то це було за взаємною згодою".

Наслідки для королівської сім'ї

Суд проти принца Ендрю може завдати непоправної шкоди репутації королівської сім'ї, незважаючи на те, що герцога судитимуть як приватну особу, а не онука Єлизавети II.

Він уже залишився не лише без титулів та звань, а й без фінансової допомоги з боку британського уряду. У випадку, якщо Ендрю визнають винним, він не зможе покинути Велику Британію через загрозу екстрадиції до США.

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Нещодавно ми розповідали, як у палаці відреагували на секс-скандал із принцом Ендрю.