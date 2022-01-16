Монархія лютує: як відреагували у королівській родині на скандал із принцом Ендрю

Скандал з герцогом Йоркським привів у сказ всю королівську сім'ю. Рішення про позбавлення принца титулу та звань королеві довелося приймати не самій

Королівська сім'я лютує після скандалу з принцом Ендрю / Фото: Getty Images

Гучний секс-скандал поставив під удар репутацію всієї монаршої сім'ї, тому Єлизаветою II було ухвалено рішення відкликати у принца Ендрю всі військові звання та титул .

Про те, що представники монаршої династії зараз налаштовані дуже негативно до герцога, повідомили джерела видання. The Mirror .

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Як відреагували у королівській сім'ї?

Подейкують, що найгострішою була реакція принца Вільяма. Як повідомляють інсайдери, герцог Кембриджський був лютий від того, що дядько поставив під удар усю сім'ю.

Думку сина про те, що сталося, розділив і принц Чарльз.

Принц Уельський та герцог Кембриджський повністю згодні зі своєю думкою про те, що герцог Йоркський створив повну та абсолютну катастрофу, – розповіли джерела.

Рішення про те, щоб залишити принца Ендрю без патронажу та інших привілеїв, обговорювалися в Букінгемському палаці не один тиждень.

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Єлизавета II змушена була обговорити таке делікатне питання з іншими членами сім'ї, тому головне рішення вона ухвалювала разом із Вільямом.

Королева особисто повідомила своє рішення принцу Ендрю

Герцог прибув до палацу наступного дня після рішення американського судді. Повідомляється, що принц прибув у супроводі свого адвоката, але його не пустили до палацу.

Єлизавета II запросила сина на особисту аудієнцію, яка тривала півтори години. Під час зустрічі королева повідомила принцу Ендрю про те, що тепер він буде офіційно позбавлений звання "Його королівської високості".

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Як повідомляють джерела, герцог Йоркський був шокований та пригнічений після слів королеви-матері.

Герцога Йорського чекає на фінансовий крах

Окрім титулів та звань, королева забрала у принца та фінансову допомогу з боку британського уряду. Однак, як мати, вона не могла покинути коханого сина.

Якщо герцог залишиться без гроша, Єлизавета II надасть йому допомогу з особистого рахунку та компенсує витрати на захист у суді.

Сума "допомоги" з боку королеви 300 тисяч фунтів стерлінгів (близько 11,5 млн грн – ред. )

До речі, восени стало відомо, що принц Ендрю вирішив продати свою нерухомість на гірськолижному курорті Верб'є у Південній Швейцарії.