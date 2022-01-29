Королівська сім'я просить принца Ендрю не доводити справу до суду / Фото: Getty Images

Королівська сім'я шокована новою заявою улюбленого сина королеви . Віндзори бояться, що публічний судовий розгляд завдасть найсильніших ударів по репутації британської монархії.

Як пише Daily Mail, принци Чарльз і Вільям вимагають принца Ендрю врегулювати скандал якнайшвидше, не доводячи справу до суду. За попередніми даними, угода з Вірджинією Джуффре може коштувати 10 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 13 мільйонів доларів).

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Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Принц Уельський та герцог Кембриджський бояться, що секс-скандал та судові розгляди можуть зіпсувати святкування платинового ювілею Єлизавети II.

Зазначається, що принц Ендрю не поспішає прислухатися до членів королівської родини. Він сердиться, що королева позбавила його всіх військових звань та титулів .

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Нагадаємо, саме Джуффре заявила, що принц Ендрю зґвалтував її, коли їй було 17 років. Член королівської сім'ї заперечував свою провину і стверджував, що не знайомий із Вірджинією.

Однак у Мережі є фотографія, зроблена в 2001 році, на якій молодого принца Ендрю знято зі своєю обвинувачкою.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

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Зараз адвокати герцога заявили, що, "якщо між принцом та Вірджинією Джуфре і відбувалася якась "сексуальна активність", то це було за взаємною згодою".

Раніше ми розповідали, Кейт Міддлтон може очолити гренадерську гвардію замість принца Ендрю.