Принц Гаррі хоче змиритися з королівською сім'єю. Він уже почав спілкуватися із батьком

Принц Гаррі став ініціатором розмов з принцом Чарльзом / Фото: Getty Images

Після всіх скандалів принц Гаррі вирішив налагодити стосунки із принцом Чарльзом. Приводом для примирення став платиновий ювілей Єлизавети II , з нагоди якого у Британії заплановано низку заходів.

Як пише The Sun, герцог Сассекський почав спілкуватися з батьком, зокрема по відеозв'язку.

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У стосунках між Гаррі та Чарльзом намітилося певне потепління. Вони знаходяться в кращих відносинах і спілкуються в дружніх чатах і по відеодзвінках. Є відчуття, що Гаррі все більше хоче бути ближче до своєї сім'ї , – розповів інсайдер.

Принц Гаррі намагається налагодити стосунки з принцом Чарльзом / Фото: Getty Images

Члени королівської родини чекають, що принц Гаррі приїде до Британії на ювілей бабусі. Проте, чи буде присутній на заході Меган Маркл і діти поки що невідомо.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що королева планує провести службу, приручену до перших роковин смерті принца Філіпа. На думку королівських експертів, Меган Маркл та принц Гаррі будуть у списку запрошених.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі боїться йти на премію "Оскар" через зустріч із Крістен Стюарт.