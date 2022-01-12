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Принц Гаррі боїться йти на премію Оскар через зустріч із Крістен Стюарт

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 11:19
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Нещодавно Меган Маркл та принц Гаррі отримали запрошення стати почесними гостями найпрестижнішої кінопремії
Принц Гаррі відмовляється йти на премію "Оскар"
Принц Гаррі відмовляється йти на премію "Оскар" / Фото: Getty Images

Меган Маркл хотіла б відвідати "Оскар", а ось принцові Гаррі ця ідея не подобається. Все через можливу зустріч з Крістен Стюарт, яка зіграла маму герцога Сассекського у фільмі "Спенсер: Таємниця принцеси Діани". Картина отримала багато позитивних відгуків. Стюарт називають однією з фавориток на премію за найкращу жіночу роль, хоча список номінантів ще не оголошено.

Крістен Стюарт в образі принцеси Діани для фільму "Спенсер"
Крістен Стюарт в образі принцеси Діани для фільму "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

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Варто відзначити, близьким та друзям леді Ді картина не сподобалася, у тому числі й принцові Гаррі.

Герцогу Сассекскому було вкрай неприємно дивитись фільм, у якому його маму показали дуже нещасною. Принц Гаррі не хоче бачити Крістен Стюарт, так не знає як поведеться під час можливої зустрічі. Про це пише The Sun.

Вони можуть просто ігнорувати артистку чи намагатися бути ввічливими. Однак Гаррі не вміє вдавати. Він хотів би пропустити "Оскар", оскільки, як і раніше, переживає через втрату матері. Проте Меган відчайдушно хоче повернутись до Голлівуду, – розповів інсайдер.

Перша поява Меган Маркл і принц Гаррі на червоній доріжці після виходу з королівської родини
Перша поява Меган Маркл і принц Гаррі на червоній доріжці після виходу з королівської родини / Фото: Getty Images

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Чи з'явиться пара на червоній доріжці "Оскара" наразі невідомо. Нагадаємо, цього року церемонія відбудеться 27 березня.

Раніше ми розповідали, що принца Гаррі закликали розірвати багатомільйонний контракт із Netflix через серіал "Корона".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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