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Возз'єднання сім'ї: Єлизавета II хоче запросити Меган і Гаррі на службу на спомин про принца Філіпа

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 15:48
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Після відмови від королівських повноважень Меган Маркл не приїздила до Британії. Королівські експерти припускають, що наступного року герцогиня Сассекська таки зустрітися з британськими монархами
Меган Маркл та принц Гаррі можуть зустрітися з королівською сім'єю у 2022 році
Меган Маркл та принц Гаррі можуть зустрітися з королівською сім'єю у 2022 році / Фото: Getty Images

Весною 2022 року королева планує провести службу, приручену до першої річниці смерті принца Філіпа. Список запрошених ще затверджується, але королівські експерти вважають, що Єлизавета II захоче бачити Меган Маркл і принца Гаррі на заході. Про це пише Metro.

Як уточнюють королівські експерти, це шанс "зламати лід" між герцогами Сассекськими та королівською сім'єю.

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Герцоги Кембриджські не залишаться під одним дахом з принцом Гаррі і Меган Маркл – інсайдер
Герцоги Кембриджські не залишаться під одним дахом з принцом Гаррі і Меган Маркл – інсайдер / Фото: Getty Images

Відомо, що принц Гаррі завжди мав теплі стосунки з принцом Філіпом, тому він навряд чи пропустить службу. Чи погодитися Меган Маркл бути на церемонії, невідомо. Не раз у ЗМІ писали, що дружина принца Гаррі уникає зустрічей із членами королівської родини.

Нагадаємо, наступного року у сім'ї британських монархів намічається ще одна подія, за якою уважно стежитимуть шанувальники. У червні 2022 року Єлизавета II відзначатиме платиновий ювілей свого правління – підготовка до святкування вже розпочалася. За інформацією інсайдерів, принц Гаррі та Меган Маркл вже отримали запрошення від королеви, але офіційного підтвердження поки що не було.

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Раніше ми розповідали, що Єлизавета II у традиційному різдвяному зверненні зворушливо вшанувала пам'ять чоловіка.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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